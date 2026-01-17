網傳「F-16飛官叛逃到廣東」？事實查核中心「公開真相」學者示警了

生活中心／綜合報導

空軍上尉飛官辛柏毅本月6日晚間約7時，駕駛F-16V單座戰機於花蓮豐濱外海發生事故，軍方初步研判不排除與空間迷向有關，飛官疑似跳傘逃生，但至今仍未尋獲。空軍司令部15日對外說明，已接收到疑似「黑盒子」所發出的訊號，後續將交由專業團隊進行機體打撈。不過，近日網路卻流傳影片指稱「F-16根本沒有墜海，飛官已叛逃中國」。對此，事實查核中心出面澄清，相關說法缺乏任何可信來源與實證，屬於不實訊息。

針對網路流傳「台灣F-16戰機未墜毀、飛官已投共」的說法，台灣事實查核中心指出，相關傳言缺乏任何可信來源與具體證據。（圖／民視資料照）

網傳飛官叛逃中國 事實查核中心「確認為假消息」：缺乏依據

針對網路流傳「台灣F-16戰機未墜毀、飛官已投共」的說法，台灣事實查核中心指出，相關傳言缺乏任何可信來源與具體證據，整體內容不具可信性，已可判定為錯誤訊息。事實查核中心說明，檢視目前在影音平台流傳的相關影片，內容所引用的消息來源僅泛指「搜救船」及「飛官好友」，卻未清楚說明單位名稱、身分或提供任何可供查證的證據，屬於典型的不具名傳言。

tiktok某帳號造謠「台灣F-16戰機未墜毀、飛官已投共」。（圖／翻攝自＠tiktok）





帳號背景可疑、官方持續搜救 投共傳言與事實不符

進一步追查影片發布者的TikTok帳號，查核中心發現，該帳號個人頁面所附連結實際導向螺螄粉商品販售頁面，顯示並非政府機關或專業媒體經營。此外，該帳號過去也曾發布多起未曾發生的內容，包括「美國前總統拜登訪台與總統賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等明顯不實事件，顯示其資訊可信度極低。

事實查核中心同時指出，若真有台灣F-16戰機進入中國領土，勢必引發高度關注，但無論是台灣或中國各大媒體，皆未出現任何相關報導。實際查閱中國國台辦與中國外交部官網，也未發現任何F-16降落中國的官方說法。在官方行動方面，查核中心強調，我國國防部與海巡署至今仍持續進行搜救與打撈作業，與網路謠言內容明顯不符。國防部於1月7日上午召開臨時記者會，公布事故時序指出，當日晚間7時27分30秒，戰機高度約7600呎，飛官辛柏毅通報雲中失散；不到1分鐘後高度降至4000呎，並透過無線電喊出「預計跳傘！」；至7時28分30秒，飛行高度驟降至1700呎，機上光點隨即消失。

網傳「F-16飛官叛逃到廣東」？事實查核中心「公開真相」學者破解中國套路示警了

海委會主委管碧玲於1月13日晚間透過臉書表示，海巡署人員不分晝夜投入搜救。（圖／海巡署提供）

國防部長顧立雄也於1月12日立法院質詢前受訪表示，已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到間歇性訊號，但因海象不佳，需待條件允許後再進行精確定位。空軍同日晚間說明，當天共出動6架軍機、2艘海軍艦艇及7艘海巡署艦艇持續執行搜救任務。

此外，海委會主委管碧玲於1月13日晚間透過臉書表示，海巡署人員不分晝夜投入搜救，國家海洋研究院研究人員也使用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船隻進行海域探測，並已初步掌握黑盒子可能位置範圍。查核中心也提醒，「台灣戰機未墜毀、飛官投共」的說法並非首次出現，過去只要發生空軍飛安事故，網路便容易出現類似敘事。早在2022年，查核中心便曾揭露此類謠言的常見操作模式。

學者示警 投共說法屬認知作戰謠言

戰略學者林穎佑指出，這類假訊息多半來自中共政權或相關網軍，目的在於塑造「連台灣飛官都不認同國家、選擇叛逃中國」的印象，進一步延伸成「軍人都不願保衛國家，民眾何必支持政府」的心理戰訊息。林穎佑呼籲，民眾面對此類內容應保持冷靜，先停看聽、避免轉傳，並主動查證來源，必要時也可向身邊散布錯誤訊息者加以說明與澄清，以免謠言持續擴散。

