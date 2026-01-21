網傳「NASA機密」外洩：地球8/12失去重力7秒奪4000萬條命 官方回應了

網路傳言地球將在今年8月12日失去重力7秒，導致4000萬人墜落身亡，NASA出面闢謠。示意圖，取自Unpslash圖庫



近日網路瘋傳一則陰謀論，提到美國國家航空暨太空總署（NASA）一份外洩的機密文件指出，地球將在2026年8月12日格林威治時間下午2時33分（台灣時間晚上10時33分）有7秒鐘會失去重力，恐導致全球至少4000萬人墜落身亡。對此，NASA官方緊急駁斥。

根據外媒報導，這次陰謀論的支持者宣稱，NASA在2024年11月時外洩一份機密文件「錨定計畫」（Project Anchor），除了內容提到這場災難，還編列8900萬美元預算，更打造了地下碉堡等設施來避難。至於陰謀論的來源，最早是指向IG帳號「mr_danya_of」。

由於謠言遍地開花，NASA發言人不得不緊急闢謠。他對事實查核網站「Snopes」的記者明確表示：「地球在2026年8月12日不會失去重力」，還提到資料庫完全沒有任何有關「錨定計畫」的相關文件或紀錄。

這位發言人也從科學角度分析，「地球的重力，或者說總體引力，是由其質量決定的。地球唯一可能失去重力的情況，是整個地球系統，包括地核、地函、地殼、海洋、陸地水及大氣失去質量」。

