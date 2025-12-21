網傳12/31北投砍百人 蔣萬安：3則IP來自境外

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市今日召開北捷中山事件緊急維安應變小組會議，市長蔣萬安受訪指出，在北車見義勇為的余男將依照台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，給予600萬撫恤金，此外，其中一位受傷民眾表示在當下受到父女檔醫師急救才逃過死劫，事發後查出是臺大醫院的顏姓醫師。至於先前網傳跨年當天會在北投砍百人，三則訊息的IP都在境外。

針對傷亡者的補償機制，蔣萬安表示，捷運公司已經確定對於第一時間在北車見義勇為的余姓男子會保險理賠500萬元以外，今天也再次確定根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，將給予600萬的撫恤金，後續包括誠品南西保險理賠的部分，以及協助針對犯罪被害者保護協會的補償，也正在進行當中。

蔣萬安也提到，在探視傷者的過程當中，有一位目前正在中興院區的受傷民眾向市府反映，在第一時間受到了2位父女檔醫師即刻急救才逃過一劫，希望市府能夠找到這2位醫師並代為表達感謝之意，後來發現是臺大醫院顏姓醫師父女檔，今天下午2點會特別到臺大醫院跟這兩位見義勇為即刻伸出援手的醫師轉達感謝之意。

至於先前網友發文表示12月31號會在北投砍百人，蔣萬安強調，從昨天開始一直到今天相關的恐嚇訊息，或網路社群上的留言，第一時間他就要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭，所以目前已經查到3則對於北投恐嚇的事件的IP是在境外，後續會持續加強相關區域的維安，所以包括北投地區等人潮眾多的場域，都會提高戒備。

