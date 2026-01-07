網傳2員警性騷擾女子宜警否認 將追究發文者責任

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）有網友指宜蘭縣警察局羅東分局2名好色員警將無辜女子逮捕上銬，帶到廢棄屋內性騷擾。羅東分局今天澄清，絕無此事，已掌握發文者身分，將究責法律責任。

有網友今天在社群平台Threads發文指出，「民國115年有一個案例，羅東分局順安派出所2名好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪上銬，載往冬山鄉中山休閒農業區一間廢棄房屋，把美女銬在鋼管上，然後持黑布條、膠帶將她的雙眼矇住、嘴巴貼上」。

文中又說，「2名警察在美女胸部上搔癢、摸屁股、摸大腿長達3小時以上。過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理，將這2名警察依性騷擾防治法，移送宜蘭地檢署法辦」。

這篇文章發布後約半小時就刪文，但因內容描述聳動，外界議論紛紛。

羅東分局分局長楊迪光澄清，警方獲悉就啟動內部調查，但無貼文指控情事；由於內容情節偏離現實，誣指外勤員警涉案且已被移送法辦，嚴重影響警察機關名譽形象，分局偵查隊介入調查，已鎖定貼文者身分，將通知到案說明。

楊迪光呼籲，網路發表任何言論需謹言慎行，若發言內容涉及散布謠言，足以影響公共安寧者，可依社會秩序維護法查處裁罰；若有意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽情事者，更可能觸犯刑法誹謗罪，不可不慎。（編輯：張銘坤）1150107