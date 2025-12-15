網傳2026春節長者補助 警攜手區公所啟動假訊息下架機制

cnews204251215a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市永和區有多位里長及區公所接獲通報，轄內有長者於YouTube網路平台，看到標題為「台灣12月隱藏福利曝光」、「12月30日截止」、「完成這步立刻入帳」等影片，宣稱「2026年春節特別慰問金」、「年度物價聯動補助」、「冬季健康關懷」等主題，提及銀髮族可領取「最高1萬2000元的春節長者綜合性生活補助」。永和警分局表示，擔心部分長者已信以為真，有受騙風險。已通報相關單位，啟動下架機制。

永和警分局表示，聯手永和區公所查證後，發現這些網路影片內容，都是虛構不實訊息，迄今沒有任何中央或地方機關，發布相關補助公告。也提醒民眾勿信、勿轉傳。也已即時向社群官方及數發部「網路詐騙通報查詢網」APP，通報網址下架，並將持續偵蒐追查。

警方表示，為防堵網路詐騙訊息擴散，永和警分局長蔣叔君與永和區公所區長周慶珍等，共同研商建立由里長協助通報，網路詐騙訊息的檢舉下架機制，強化假訊息即時辨識與處理作為，降低長者被害風險。

永和警分局呼籲，詐騙集團常以「填寫個資」、「加LINE聯繫」、「帳戶認證」等話術誘導民眾，後續再以各種名目要求匯款，甚至派遣車手到府收取，所謂的「保證金」。民眾切勿輕信及轉傳網路假消息，如遇疑似詐騙網站或廣告，請撥打165專線查詢，以確保自身財產安全。

照片來源：新北市警方提供

