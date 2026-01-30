網傳2/9再現霸王級寒流 鄭明典：條件很不一樣
網傳最新美國模式預測2月9日平地有機會出現0度低溫，強度可能超越2016年的霸王級寒流。前中央氣象局長鄭明典今天對此表示，今年與2016年天氣條件很不一樣，當年是聖嬰年，今年則受反聖嬰影響，且高層極渦狀況也不同。
鄭明典在臉書（Facebook）發文指出，網路上喜歡重提2016年強烈寒流個案，2016年是聖嬰年，今年（2026年）則是反聖嬰影響；2016年高層極渦在1月中以前偏強，今年極渦則很不穩定，冬季初就發生「平流層暖變」現象，因此這兩年天氣條件應該很不一樣。
另外，鄭明典提到，最近預測顯示，美國東側海面會有炸彈低壓出現，恐加劇美國暴風雪。他解釋，當一個氣旋發展，中心最低氣壓在24小時內能夠下降24百帕，為「爆發性旋生」，這種低壓稱為「炸彈低壓」。
他說，由於相同氣壓梯度在不同緯度，對應不同的風力（地轉風），所以上述24百帕還會加上緯度調整，緯度60度以南標準會小於24百帕，60度以北大於24百帕。
