（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】針對近日網路及社群平台流傳所謂「65歲隱藏補助」影片與貼文，宣稱年滿65歲即可每月領取最高8千多元補助，且可與多項退休年金同時請領，雲林縣政府於17日出面澄清，相關說法與實際制度不符，呼籲民眾勿誤信不實訊息，以免產生錯誤期待。

縣府指出，政府確實設有「中低收入老人生活津貼」，該項福利係依《老人福利法》及相關規定辦理，屬於申請制的社會救助措施，並非不設條件的普發性補助。申請者必須同時符合年齡、居住、收入、資產及其他法定條件，經審核通過後，方能核發津貼，政策目的在於照顧經濟弱勢長者。

廣告 廣告

網傳65歲隱藏補助不實 雲林縣府澄清須審核非普發 - https://www.watchmedia01.com

依現行規定，申請中低收入老人生活津貼須年滿65歲，並於戶籍所在地實際居住，最近一年在國內居住超過183日，且未接受政府公費安置。另家庭人均收入須低於當年度最低生活費2.5倍，並不超過全國平均每人每月消費支出1.5倍，同時家庭存款、投資、有價證券及不動產亦須符合規定範圍，且未有服刑、羈押等法定限制。

縣府強調，網傳影片僅以「65歲即可領取」作為宣傳重點，卻忽略嚴格的收入與資產審查機制，易使民眾誤以為該津貼為無門檻補助，與實際制度存在明顯落差。

至於津貼與年金是否可併領，縣府說明，中低收入老人生活津貼可與勞保年金及國民年金老年年金併領，但仍須通過資格審查，且年金給付金額過高者，可能因此不符中低收入資格。若已領取老年農民福利津貼、國民年金老年基本保證年金或身心障礙基本保證年金，則不得再申請中低收入老人生活津貼。

雲林縣政府提醒，社會福利制度以精準扶助為原則，民眾應以官方公告資訊為準，如有疑問可向各鄉鎮市公所或社會處洽詢，避免因錯誤訊息影響自身權益。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！