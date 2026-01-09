網傳73歲翁撞8車！「2OHCA、5人傷」在地人嚇壞 桃警曝真相要辦了

記者羅欣怡／桃園報導

網友在Threads上發車禍文，警方證實捏造。（圖／警方提供）

有網友在Threads上發文，指出一名73歲的老翁在蘆竹區肇事，造成2OHCA多人受傷，甚至還寫出人事時地物，引起在地人討論。不過蘆竹分局事後追查，證實該篇貼文為假消息，將追查來源嚴辦。

網友在Threads還以「快訊」發文，指出在桃園一名73歲老翁開車肇事，連撞6機車、2轎車，造成2騎士OHCA，還在留言處補充「8日下午3點多，桃園市南崁區忠孝東路靠近中正路口，有一位73歲老翁開著一台老寶馬要回家時，原本要右轉中正路。結果衝撞了六部機車又衝到對向的兩部車才停下，5人輕傷，2人ohca 均在治療中」，貼文引起一陣討論。

對此，蘆竹分局表示，警方獲悉訊息後立即調閱勤務指揮中心紀錄並派員實地查證，經查該時段該路段全線交通順暢，並無任何交通事故發生，網路所載之內容，純屬子虛烏有的流言。

警方強調，此類不實資訊，不僅耗費社會行政資源，更易引致民眾不安。本分局對於惡意散布謠言之行為，深感遺憾。針對該訊息背後之動機，倘涉有違反《社會秩序維護法》第 63 條第 1 項第 5 款「散佈謠言」足以影響公共之安寧者，本分局將追查來源，依法嚴辦，絕不寬貸。

