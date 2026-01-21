網傳8/12「地球重力消失7秒」將釀4千萬人死亡！NASA駁斥謠言

近日網路流傳地球將於8月12日短暫「失去重力7秒」的說法，並聲稱NASA啟動「錨計畫（Project Anchor）」應對災難，甚至稱事件可能造成數千萬人死亡。NASA正式澄清，相關傳聞完全不實，並非任何官方計畫。

NASA駁斥「地球重力消失7秒」謠言，強調僅有日全食天文現象 。 （圖／示意圖／取自pixabay）

事實查核網站Snopes指出，此傳言毫無科學依據。NASA發言人解釋，地球重力源自本身質量，短時間內不可能消失，「錨計畫」也不存在。8月12日的天文現象僅為早已可預測的日全食，與重力變化無關。

廣告 廣告

專家指出，陰謀論之所以流行，多因部分民眾對物理概念缺乏認識，再加上誇大數字與恐慌性敘事。NASA提醒民眾，面對聳動說法應查證來源，不要輕信未經證實的訊息。

針對即將到來的日全食，NASA提醒觀測者務必使用合規護目鏡，僅在月球完全遮蔽太陽的全食時刻可安全直視。日全食期間安全觀測，避免眼睛受傷。

延伸閱讀

WBC/備戰經典賽 郭俊麟好友平良海馬：壓力是零

MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場

WBC/徵召陳冠宇進中華隊沒情勒 蔡其昌：原想成全別人