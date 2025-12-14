網傳Epic Game商店聖誕「遊戲免費送」清單還有14款！最終壓軸是《碧血狂殺2》？

年末佳節將近，Epic Games Store 再推出受玩家期待的聖誕節免費送遊戲活動。其中第一款就震驚玩家社群，居然送出了在 2023 年爆紅的 3A 開放世界遊戲《霍格華茲的傳承》，免費領取開放到 12 月 19 日 0：00 為止。而依照過去的經驗，Epic Games Store 之後每天都會換不同的遊戲免費送，因此許多人都在猜接下來還會有哪些驚喜。而最近，網路上就流傳出一份疑似為 Epic Games Store 2025 年末的免費遊戲清單，爆料接下來有 14 款陣容豪華的遊戲，包含多款知名的 3A 大作與獨立精品，一路送到年底。

Epic平台曾送過《GTA5》。（圖源：Red Dead Redemption 2）

廣告 廣告

根據 X（推特）一個中國帳號 @9550pro 爆料的清單顯示，這波贈送活動除了《霍格華茲的傳承》外，從 12 月 18 日（台灣時間應該是 19 日）開始，陸續送出《侏羅紀世界：進化2》、《Desperados 3》、《全軍破敵：戰鎚》、《總統萬歲5》、《Chicken Police - Paint it Red!》、《Loop Hero》、《樂高 蝙蝠俠》、《Commander Keen》、《模擬農場22》、《史萊姆牧場2》、《泰拉瑞亞》、《底特律：變人》、《真人快打11》。

而整份清單中最受矚目的焦點，莫過於壓軸大禮。爆料指出，活動最後一天（台灣時間預計為 2026 年 1 月 1 日）將送出由 Rockstar Games 開發的開放世界神作《碧血狂殺2》。若此消息屬實，這將是 Epic Games Store 歷年來最有份量的免費遊戲陣容之一，不過目前這些資訊只是網路傳聞，最終陣容仍需以 Epic 官方正式公布為準。

畢竟有不少網友發現，像是《泰拉瑞亞》這款佛心神作，本身並沒有登上 Epic Games 平台。所以部分網友都對該名單採取保留態度；另一派則是認為《泰拉瑞亞》先前提到最快會在 2025 年底前推出 1.4.5 大更新，很有可能會隨著更新，同步登上 Epic Games Store。