網傳F-16墜機飛官叛逃到廣東 學者揭背後中共網軍操作套路

空軍一架F-16V戰機本月6日晚間在花蓮外海執行夜航訓練任務期間失事，飛官辛柏毅上尉事發後在外海失聯，至今下落不明。近日，卻有影音平台流傳影片稱，F-16並未墜機，飛官是叛逃到中國，降落在廣東某軍用機場。對此，事實查核中心指出，傳言未提供任何可信消息來源，也無證據支持相關說法；目前失事飛機的黑盒子已取得定位範圍，進行搜索中，因此網傳是錯誤訊息。

根據網傳影片內容，其宣稱「F-16墜機花蓮外海搜尋未果，事實證明F-16並沒有墜機，而是飛官受國民黨指使叛逃，畏戰逃往中國。」然而，查核中心檢視影片後發現，影片引用的消息來源僅為搜救船與飛官好友，但都沒有提供具體指名單位或姓名為何，也未檢附任何證據佐證。

查核中心進一步查看發布影片的TikTok帳號，個人頁面說明欄位檢附的網址會連結至螺獅粉的販售頁面，顯示該帳號應非政府或媒體所有。此外，該帳號曾發布過「美國前總統拜登拜訪台灣與總統賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等現實中並未發生的事件。

查核中心提到，「台灣戰機沒墜毀，飛官已投共」說法已不是第一次出現，當台灣不幸發生空軍墜機事件，網路就會出現相關敘事。

學者揭中共網軍操作手法

戰略學者林穎佑表示，這類假訊息多半來自中共政權或相關網軍，目的在於營造「連台灣飛官都不認同國家、選擇叛逃中國」的印象，進一步傳達「連軍人都不支持政府、不願保衛國家，為何人民還要支持政府」的訊息。林穎佑提醒，民眾面對類似內容，應先停看聽、避免轉傳，並做好查證，必要時也可向身邊散布錯誤訊息者加以說明澄清。

事實上，針對F-16V戰機搜救進度，據中央社今（15）日報導，空軍參謀長李慶然表示，13日已在海面上針對黑盒子做出精確定位，為確認位置還有後續整備，因此於今日上午對外說明。他強調，已經與家屬溝通過，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施搜救。

