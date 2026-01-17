網傳F-16V墜機飛官叛逃到廣東 事實查核中心曝真相

編號6700的F-16V戰機6日於花蓮外海墜海，飛官失聯，空軍15日公布最新搜索進展，已偵獲俗稱「黑盒子」，並定位其所發出的訊號，將進行打撈。但近日卻有網傳影片指稱，F-16並未墜機，飛官是叛逃到中國。對此，事實查核中心指出，傳言未提供任何可信消息來源，也無證據支持相關說法，是錯誤訊息。

影音平台流傳影片宣稱，F-16墜機花蓮外海搜尋無果，事實證明並未墜機，而是受國民黨指使叛逃到中國大陸。影片更指，搜救船得知F-16不是墜海而是叛逃，已回基地，另有飛官好友稱，F-16已降落在廣東某軍用機場。

廣告 廣告

事實查核中心表示，經檢視影片後發現，影片引用的消息來源僅為搜救船與飛官好友，但都沒有提供具體指名單位或姓名為何，也未檢附任何證據佐證。

查核中心指出，進一步查看發布影片的TikTok帳號，個人頁面說明欄位檢附的網址會連結至螺螄粉的販售頁面，顯示該帳號應非政府或媒體所有。此外，該帳號曾發布過「美國前總統拜登拜訪台灣與總統賴清德合照」、「賴清德進入聯合國自拍」等現實中並未發生的事件。

查核中心說，國防部與海巡署目前仍持續搜索，並試圖打撈F-16飛機黑盒子，因此網傳是錯誤訊息。「台灣戰機沒墜毀，飛官已投共」說法已不是第一次出現，當台灣不幸發生空軍墜機事件，網路就會出現相關敘事，該中心也曾在2022年揭露此類謠言套路。

戰略學者林穎佑表示，這類假訊息目的在於營造「連台灣飛官都不認同國家、選擇叛逃中國」的印象，進一步傳達「連軍人都不支持政府、不願保衛國家，為何人民還要支持政府」的訊息。

【看原文連結】