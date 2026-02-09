網內互打？阿德巴約無情隔扣隊友 還發文求照嘲諷

（記者許皓庭／綜合報導）邁阿密熱火今（9）日客場出戰華盛頓巫師，最終以 132 比 101 輕鬆帶走勝利。陣中明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）除繳出 22 分、8 籃板及 5 抄截的優異成績，更因在比賽中意外「隔扣」自家隊友凱萊爾（Kelel Ware）成為焦點。這場大勝不僅展現熱火禁區雙塔的統治力，阿德巴約賽後更在社群媒體大開玩笑，試圖求取該瞬間的截圖照片，引爆網友熱議。

該場爆笑插曲發生於第二節倒數三分鐘，當時熱火已握有 15 分的領先優勢。在隊友米契爾（Davion Mitchell）外圍投籃未果後，阿德巴約與凱萊爾（Kelel Ware）同時在籃下躍起準備補籃。不料，反應更為迅速的阿德巴約竟在空中伸出左手將凱萊爾推開，並用右手單臂將籃板球殘暴地塞進籃框。落地後，阿德巴約甚至對著面露無奈的隊友凱萊爾做出慶祝手勢，場面十分滑稽。

賽後，阿德巴約並未停止調侃，反而在個人社群平台上積極轉載該段精華畫面，並幽默發文詢問：「誰有這張照片？我要把它貼在置物櫃上，真的會笑死。」此舉成功引起大批球迷回響，紛紛留言支援創意製圖。雖然凱萊爾在該回合淪為海報背景，但他本場表現依舊亮眼，替補上陣 30 分鐘便高效斬獲 19 分、14 籃板的雙十數據，展現不俗的新秀身手。

總觀全場，邁阿密熱火憑藉阿德巴約在攻防兩端的制霸，早早奠定勝基，最終以 31 分之差擊潰巫師。這場賽事不僅讓球隊戰績穩定提升，更因這段隊友間的「無情互動」為新賽季留下一段極具話題性的側寫。凱萊爾在被學長「震撼教育」後展現出的沉穩心態，也讓外界對熱火這組新型態內線組合的化學反應更添期待。

