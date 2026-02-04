網內互打？黃光芹私下砲轟「李貞秀不放棄中國籍」仍就職立委 完整社群動態曝

即時中心／徐子為報導



擁有中配身分的李貞秀昨（3）日宣誓就職民眾黨籍不分區立委，面對國籍爭議，她自稱已親自飛了一趟中國，但當地機關態度為「台灣又不是外國」不受理，因此放棄國籍以失敗告終。資深媒體人黃光芹私下在臉書開砲，由於這篇社群動態只限好友觀看，今（4）天被完整流出，引發熱議。





對於放棄國籍失敗一事，李貞秀稱，中國辦事人員態度是「台灣又不是外國，怎麼可以（放棄國籍）」，目前中國與台灣憲法均互不承認，所以也不讓她放棄；而她進一步詢問，能否先收件、留著證明，不過對方回應「台灣根本不能辦」。



至於兩岸若發生衝突，李貞秀強調，效忠對象「絕對是中華民國」，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這沒有任何問題，她也認同中華民國立委必須單一國籍，也就是中華民國國籍。



黃光芹普遍被視為對民眾黨較為友好，她也忍不住跳出來砲轟。網紅「四叉貓」劉宇今曝光一則黃光芹「限友文」，開頭就表態「不支持仍享有中國籍人士，出任中華民國國會議員」；黃光芹直言，「中華人民共和國事實存在，『不承認』是鴕鳥，『不否認』是變相認同。沒有中華人民共和國國即，何來放棄？亦不用填寫申請表。所謂放棄不成的說法，意味仍保有中國籍，申請放棄過程虛偽，更加治絲愈棼。」



黃認為：「出任中華民國國會議員，必須負擔忠誠義務。雙重認同，尤其認同中華人民共和國，如何行使中華民國立委職權？用從未持有中華人民共和國護照，來轉移實際上仍保有中國籍身分，更凸顯立場搖擺、進退失據。」



該貼文曝光後，立即引發熱議，網友紛紛留言「G咬G，一嘴毛」、「我最喜歡血流成河」、「這是互相傷害起來了」、「我覺得這齣，很好看」、「拉板凳嗑瓜子時間」、「要搞出脫北潮還得是阿北自己來安排」、「看狗互咬，沒有別的感想了」、「就喜歡看民眾黨黨內互咬」、「網內互打最對味」、「置板凳」。





