網分享女兒剪「小英頭」 釣出蔡英文親回：未來當總統不是問題

前總統蔡英文卸任後，仍頻繁現身社群平台，近日更化身「海巡王」，頻頻在網路上和粉絲親切互動。近日一名網友原本只是在網路上分享女兒剪髮後神似蔡英文的照片，沒想到竟釣出蔡英文本尊留言回應，讓不少網友驚呼連連，直呼是「深夜驚喜」。

一名媽媽今日（1/8）凌晨在Threads上貼出女兒剛剪完短髮的照片，笑稱女兒的新造型神似蔡英文的招牌髮型，並半開玩笑詢問「小英總統會看到嗎？」沒想到貼文發布後不到十分鐘，蔡英文就在貼文下方留言表示「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」溫暖又親切的回應立刻引起網友瘋傳，短時間內就吸引7萬名網友按讚。

由於貼文發布時間是在凌晨，不少網友對於蔡英文的回覆速度感到不可思議，紛紛留言「太快了吧才七分鐘！小英我愛你」、「小英總統是夜貓」、「居然這麼晚可以抓到小英總統回覆的嗎」、「比招募教官還有效率」，還有人笑稱能讓讚數在短時間內爆衝的帳號「除了李多慧，就是蔡總統了」。

