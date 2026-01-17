網列軍中地獄料理榜 三大恐怖菜餚成阿兵哥集體陰影

網友點名軍中前三暗黑料理，不少人對當兵時的恐怖菜色記憶深刻。（示意圖，photoAC）

當兵除了揮汗操課，最讓人難忘的絕對是那些「一生一次就夠」的暗黑料理。最近有網友在社群發文點名「軍中地獄料理榜」，引起大批退役與現役弟兄熱烈討論。留言區瞬間成了集體創傷療癒現場，大家紛紛抱怨那些讓人邊吃邊流淚的軍中味。

哪些部隊菜餚令人崩潰？

這名網友在網上發文細數讓人崩潰的軍中菜餚，榜單前3名實至名歸，第一是硬到像紙板的「防彈紙板豬排」；第二是國小午餐既視感的「螢光咖哩」，本以為國小畢業就能解脫，沒想到入伍還要連吃4個月；最崩潰的莫過於「超濕黏白飯」，外表濕爛但米心卻比鋼盔還紮實，完全是吞嚥大挑戰。

糖醋鑫鑫腸是什麼鬼？

網友們也紛紛加碼爆料，有人回憶夏天曾吃到整盤「酸掉的高麗菜」，大家本以為是台式泡菜，結果吃完集體拉肚子。此外，全糖熱綠茶、充滿腥味的豬肉片、還有完全沒除毛的乾柴豬腳也通通入榜，沒煮爛的絲瓜或是像糖醋鑫鑫腸這種奇妙組合也被人提起，有人更直言，最恐怖的是那種「灰色玉米濃湯」，喝一口真的會懷疑人生。

軍中伙食全靠運氣

最後大家發現，伙食水準其實充滿變數。有人運氣好，下部隊後天天像吃大餐，連長官都跑來蹭飯；有人則是一路苦到底。網友感嘆，當兵能不能吃得像個人樣，全看開菜單的伙房兵是否用心，以及伙房兵的廚藝功力高低，運氣成分真的佔很大。

