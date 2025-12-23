網友借醫藥費 男子轉帳前遇警免遭騙9萬元

借醫藥費 男子轉帳前遇警免遭騙。林重鎣





臺中市太平區1位30多歲的黃姓男子日前在網路上認識化名「小蕙」的網友，雙方聊天後互動密切，不久對方以自己的兒子因病就醫需手術，又誆稱先前遭詐騙集團詐騙導致銀行帳戶暫時被凍結，眼前急需這筆醫藥費希望他幫忙，男子不疑有他即至附近銀行ATM欲轉帳新臺幣9萬元，現場還用手機擴音通話操作機臺，太平派出所員警巡邏發現，起初以為是詐騙車手，待上前盤查後發現黃男正在操作機台欲轉帳至不明帳戶，即告知此為典型假交友詐騙情節，成功攔阻讓男子免於財損。

臺中市政府警察局太平分局太平派出所警蒲冠霖、林駿哲、許祐華張怡貞等4人執行超商ATM巡守勤務，22日晚間8點多巡至華南銀行太平分行時，發現有1男子在ATM機臺前不斷操作且一邊持手機並用擴音與對方對話，員警起初以為是詐騙車手，深入詢問下發現是典型「假交友真詐財」的詐騙手法。

原來黃姓男子於上(11)月上旬在網路上認識化名「小蕙」的網友，雙方相談甚歡且話題投機，上星期對方表示因自己先前在網路購物遭詐騙以致個人帳戶遭凍結，又不經意提到兒子因病就醫，急需醫藥費始能編排手術，男子在柔情攻勢下不疑有他遂至銀行ATM前欲轉帳至對方指定帳戶，好在員警巡邏發現並立即破解詐騙集團伎倆，對方一聽到是警察就掛斷電話，此舉讓男子摸不著頭緒，經員警提供相關案例後，楊男始發現自己險遭到詐騙，因員警的勸阻成功攔阻楊男免於損失，男子對警方深表感謝之意。

太平分局分局長沈能成表示，詐騙集團最常用的方式，多以「假檢警」、「假交友」、「假投資」，在社交平台上用假冒的帳號發送交友邀請，透過「先談感情 再拉投資或借款」使對方產生情愫，進而提出急需用錢借款、投資等要求民眾匯款，民眾若有疑慮可撥打「165」反詐騙專線或「110」諮詢，避免您的血汗錢遭騙。





