網友公認「史上最好聞香水」！LE LABO、Diptyque呼聲最高，這款像天生體香
【文／Beauty美人圈．Arollin】
近期 Threads 掀起「我自行宣布，第一屆《XXX》大賽」風潮，網友們爭相曬照參戰，其中一篇「《Threads 史上最好聞香水》大賽」更累積超過77萬次瀏覽、1萬讚與1400則留言，討論度爆棚！本篇就整理出留言中出現最多、最受好評的5款熱門香水推薦，其中 LE LABO、Diptyque 呼聲最高，想入手新香的人，這篇一定要收藏！
Threads 網友公認「史上最好聞香水」推薦：AUX PARADIS #03 Fleur
AUX PARADIS 是日本人氣香氛品牌，但在台灣較為小眾。Threads 網友大推 #03 Fleur，以橙花、檸檬、茉莉和麝香交織出乾淨柔和的花香調，聞起來清新又高雅，像剛洗完澡的香氣自然圍繞。且香味不僅持久、價格也親民，更不容易撞香，整體給人一種淡淡幸福感，優雅又不做作，完美詮釋日系女孩的乾淨氣質。
Threads 網友公認「史上最好聞香水」推薦：Diptyque 爵夢淡香精
Diptyque 的爵夢淡香精，前調帶有清爽的果香與淡淡茉莉香氣，柔和又乾淨；中後調開始轉為獨特的粉感香氣，不艷麗卻非常舒服，帶點復古的優雅。若噴在衣料上，尾韻則會浮現雪松與杜松子的木質調，混著輕微粉感，像是夜色中低語的溫柔氣息。整體香氣細膩又高級，屬於低調卻極具個性的味道，既有藝術氣息也很適合日常。
Threads 網友公認「史上最好聞香水」推薦：Diptyque 肌膚之華
肌膚之華也同樣受到超多網友喜歡，是一款充滿情慾與溫柔並存的香水，就像深受寵愛的情人身上那種柔軟又撩人的氣息。以麝香與鳶尾花為主調，交織著琥珀、玫瑰與粉胡椒，營造出介於肌膚與香氣之間的曖昧氛圍。聞起來像是乾淨又性感的體香，不甜膩卻讓人記得許久。整體香氣溫暖又高級，留香力極佳，噴在衣袖上幾天都還能聞到。男女皆宜，特別適合秋冬使用，是那種低調卻極具個人魅力的小眾香。
Threads 網友公認「史上最好聞香水」推薦：LE LABO ANOTHER 13 淡香精
LE LABO 也多次被網友提及，其中呼聲最高的就是 ANOTHER 13！號稱「高級偽體香」，基調以合成動物麝香「龍涎香醚」為主，剛噴上時幾乎感覺不到噴了香水，過一段時間與膚溫融合後，會有極細緻的香氣隱隱約約、若隱若現的飄散，清冷中又帶點乳香感，有種清新脫俗、不沾染一絲塵世氣息的感覺，尾韻的木質調較鮮明，整體是一款清冷感的麝香調。不過也有部分網友認為覺得有種酒精味，建議一定要靠櫃試香。
Threads 網友公認「史上最好聞香水」推薦：BYREDO 無人之境淡香精
無人之境是 BYREDO 最熱賣的香氣之一，以紅玫瑰為主軸，帶著粉紅胡椒與土耳其玫瑰的辛香開場，隨後融合覆盆子花的柔甜與紙莎草、白琥珀的溫暖尾韻。這支香氣乾淨、淡雅卻充滿靈魂，不分性別都能駕馭。聞起來像是一種溫柔而堅定的照護之愛，帶著距離感卻也讓人感到安心。整體氣味細膩又耐聞，難怪成為許多人心中「最能溫暖人心」的玫瑰香。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
