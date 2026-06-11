網友出征洗版快追《鐵拳教育》 粉專酸賴瑞隆：快叫黃捷帶他做這事

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

韓劇《鐵拳教育》探討校園霸凌、恐龍家長與教育失能的社會問題，掀起熱議。不少網友認為，劇中情節類似民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的情形，在社群平台標記賴瑞隆該劇卻遭封鎖，引發輿論諷刺。臉書粉專「政客爽」直呼，賴瑞隆現在的每一篇發文都被上百位網友留言洗版，並調侃建議兼任綠營高雄市黨部主委的立委黃捷應該出手，幫賴瑞隆重新洗出更好人設。

對於網友指控遭封鎖，賴瑞隆陣營冷處理，未對此回應。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（11）日被問到此事，他緩頰表示，《鐵拳教育》並非只有教育部或特定人士該看，所有家長都可以透過電影反思相關議題。如果自己的孩子涉及霸凌事件，甚至遭到媒體報導，對家長是極大的壓力，對身為政治人物的賴瑞隆來說，承受的壓力恐怕更大。

廣告 廣告

莊瑞雄說，瑞隆前陣子非常誠懇出來道歉，身為父母，自己的小朋友去霸凌別人，就會很不好意思，認為自己小孩教得不好，賴瑞隆也已承認此事，而這其實就是社會很好的借鏡，「很多網友，你也不要為難賴瑞隆」。

不過，臉書粉專「政客爽」發文指出，賴瑞隆封鎖網友後，造成現在每發一篇文就被上百位網友洗版「快看鐵拳教育！」粉專表示，「8088（霸凌爸爸）已成為高雄最負面的標籤了」，建議民進黨高雄主委黃捷趕快帶著賴瑞隆去拍跳舞影片，一定就能洗出更好的人設。

「政客爽」諷刺說，沒想到高雄竟有如此猛將，可以跟沈伯洋一拼聲量，高雄學校家長、學生最害怕的夢魘。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線：1953。

【看原文連結】