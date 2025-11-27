網友分享毛孩寵物移民貼文引關注

▲近年來，把毛小孩當家人，隨著主人一同移民或回國的寵物跨境移民也逐漸被更多人所關注和重視。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／綜合 報導】近年來，隨著國人出國工作、留學、移民的情況日益普遍，毛小孩「寵物移民」這個詞也逐漸被更多人所關注。日前一位網友在社群平台分享了她為了將愛犬一同帶往澳洲移民，而與家人爭執的心路歷程。她直言：「常常看到很多因為主人出國就把狗送養的文，每次都很難過，也不太理解為什麼不帶狗狗一起。」這份質疑與堅持，反映出越來越多飼主對於毛孩的責任感與情感連結。

網友分享在迷惘與壓力之中，她決定尋求專業協助。透過網路比較數家寵物移民服務後，最終選擇寵郵國際運輸Pet Post Office。她表示由於澳洲對於狗移民有嚴格規定，包括疫苗接種、抽血檢驗、隔離程序等繁瑣程序，若無專業團隊輔助，確實容易手忙腳亂甚至延誤行程。貼文引起不少網友回應「希望未來每個要出國的主人都能有你這樣的心。」、「怎麼捨得把牠送養啊，真的太可愛了！」、「支持你！現在有很多寵物可以上飛機的方式！」