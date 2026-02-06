網友分享美式賣場省錢妙招 一次折抵破千元直呼超有感

美式賣場好市多。

有美式賣場好市多（Costco）會員在臉書分享，使用聯名信用卡在賣場消費，結帳紅利直接折抵1千多元，省錢太有感。貼文一出引發網友共鳴，認為回饋比往年多一倍，還可以累積不少好多金，消費愈多省愈多。許多會員心動，打算升級信用卡，直呼真的比較划算！對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多在商品優惠、充電服務及黑鑽與聯名卡回饋上持續努力，提供高品質且極具競爭力的商品與售價，為會員創造絕佳的價值及消費體驗！

一名會員在臉書社團「好市多商品資訊分享」PO文，表示在賣場藥房結帳紅利扣抵一千多元，她說，以前認為回饋紅利從國泰卡的1%，到富邦卡的2%感覺差異不大，結果一次折扣才發現有感。一年累積下來，雖然不是什麼大戶，但一個月去採購1、2次，其實回饋還不錯。

好市多會員在社群分享一次信用卡消費折抵破千元，引發不少網友響應。（翻攝「好市多商品資訊分享」臉書社團）

會員們討論發現，聯名黑鑽卡的回饋更優，吸引不少人想升等。有網友說，有些人可能是想要黑卡的額外福利，比如之前抽WBC世界棒球經典賽門票，黑卡可抽名額會比較多；還有人認為，如果用的不是黑卡，感覺少拿好多回饋。

好市多會員回饋金主要分為「黑鑽卡2%消費回饋」與「富邦聯名卡好多金」。黑鑽卡結合富邦Costco聯名卡可達到最高回饋。黑鑽卡享賣場2%回饋（年上限3萬元），聯名卡於店內消費享2%好多金、線上購物3%無上限，自助加油3%，兩者合併最高享5%回饋。

