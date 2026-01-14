網友加碼蔡英文春聯！意外收到本尊親回44字致謝

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

社群平台上經常出現政治人物「海巡」並親自回覆網友的互動，引發話題。近日就有網友替前總統蔡英文的春聯「加碼」整理檔案，不僅獲得不少人感謝，也意外等到蔡英文本人親自留言回應，被不少網友形容為「總統級授權」。

蔡英文12日在臉書公布今年的「蔡英文春聯」，一改以往風格，選用「福氣加碼」四個字，希望可以更平易近人、簡單好懂，並邀請書法家何景窗老師題字。期盼新的一年大家不只福氣加碼，幸福、勇氣與收入也都能加碼。春聯開放民眾自行印製，只要加入蔡英文官方LINE帳號就能下載檔案。

一名網友隨後在Threads「加碼」，將春聯調整成適合7-11列印的A4、A3尺寸，還貼心加上裁切線，並提供ibon取件編號，整理成4種尺寸讓大家直接列印。貼文曝光後迅速引起關注，累積超過1.6萬人按讚。

網友的貼心舉動也引來蔡英文本人親自留言回應，「謝謝你幫我的春聯印製『加碼』，也謝謝大家喜歡今年的風格，再次祝福大家福氣滿滿、新年快樂！」

