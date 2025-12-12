網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案

有不少旅客的行李箱貼滿託運貼紙。（圖／TVBS）

出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。

有不少旅客的行李箱貼滿託運貼紙。（圖／TVBS）

許多常出國的旅客對於行李箱上的託運貼紙處理方式各有不同。有的旅客表示不太會撕掉貼紙，除非累積很多，主要是因為懶得處理。也有旅客認為行李箱乾淨比較好看，所以會在抵達目的地後就立即撕掉貼紙。

這場討論源於一位民眾在臉書發文質疑「貼紙不撕會送錯會遺失」的說法是否為都市傳說。該民眾聲稱自己每個月都飛往韓國、日本、泰國等地，即使行李貼紙滿滿也從未出問題，並質疑如果2025年還會因為貼紙而弄丟行李，科技也太落後了。

有民眾認為託運貼紙不撕會遺失是都市傳說。（圖／TVBS）

然而，許多網友對此提出反駁。有人表示地勤人員曾明確指出，貼紙太多容易導致行李被寄到其他國家，作為地勤最討厭這種貼滿貼紙的行李箱，因為會造成系統無法辨識。還有網友提到香港歌手李克勤曾因行李箱貼滿貼紙而遺失行李的案例。

一些旅客也分享自己的做法，表示貼太多張會影響託運人員辨識行李的目的地，因此通常會在抵達目的地拿到行李後就撕掉貼紙。也有旅客聽聞此問題後表示會考慮回去後撕掉貼紙。

桃園機場表示舊條碼貼紙未撕除會影響機器判讀。（圖／TVBS）

對於這個爭議，桃園機場提供了專業解答，確認舊的託運貼紙確實應該撕除。機場說明，託運行李是透過行李自動分揀系統進行360度掃描，辨識行李條碼後自動分揀至相應航班行李分揀櫃位。如果舊條碼未撕除或條碼貼紙過多，會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。

桃園機場同時提醒旅客注意其他可能影響行李運送的問題，包括行李保護套或保護膜鬆脫導致機器無法掃描行李條碼，以及行李綁帶、吊牌鬆脫或過長影響輸送設備運行及誤判行李尺寸等情況。旅客多一分留意，才能維持航班及入出境通關的順暢。

