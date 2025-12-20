網友吹捧中國地鐵安檢防恐 石明謹：北車恐攻地點根本不在站內

北車與北捷中山站周邊昨（ 19 ）日發生隨機攻擊事件，犯嫌張文在多處地點行兇後墜樓身亡。 圖：翻攝自@starmiau

[Newtalk新聞] 北車與北捷中山站周邊昨（ 19 ）日發生隨機攻擊事件，犯嫌張文在多處地點行兇後墜樓身亡。事件發生後，網路出現檢討聲浪，有部分網友認為台灣公共運輸未比照中國地鐵全面安檢，才導致憾事發生。對此，曾任警職、現為球評的 石明謹 今（ 20 ）日直言質疑，「難道有事沒事搜乘客包包、查身分證好棒棒？」並強調本案多數案發地點根本不在車站站內。

北京地鐵入站需要嚴格安檢，網友討論北捷是否也需要相關措施。 圖：翻攝自@rukilove

石明謹指出，這起事件發生在北車與中山站周遭公共空間，而非捷運站內，即便實施全面安檢，也無法防堵所有風險。他認為，事後將焦點放在是否比照中國地鐵安檢，並非理性討論公共安全的方向。

針對民眾面對突發暴力事件時的自保方式，石明謹提醒，第一時間要大聲呼救，讓周遭的人意識到危險，而不是像中山站誠品南西店現場，有人圍觀、甚至有人散步經過。他直言，「能遠離現場就遠離現場，什麼都不會，至少要會跑。」

石明謹也分享實務經驗指出，包包並不是「好朋友」，遇到攻擊時，應將包包舉至胸口到頸部高度，保護心臟與頸動脈，只要避開致命要害，人並沒有那麼容易喪命。

對於網路上出現吹捧中國地鐵進出全面安檢的言論，石明謹再度反問，是否真的認為隨時搜包、查證件是值得效法的制度。他強調，少數人的極端行為若因此讓整個社會陷入恐懼，進而輕易改變生活方式，正是施暴者想要達成的目的。

石明謹最後呼籲，民眾在日常生活中應保持冷靜，留意周遭環境，但不必過度緊張，不要因恐懼而讓策動暴力事件的人，成功動搖社會的正常運作。

