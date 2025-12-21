網友吹捧中國地鐵安檢 石明瑾：這次案發地點都不在站內

張文涉嫌在北車丟煙霧彈，並於不久後在中山商圈隨機攻擊路人。（鏡報李智為）

27歲張文19日於台北捷運台北車站及中山站商圈隨機攻擊釀4死11傷，網路上不少有網友吹捧中國地鐵有安檢，認為台灣也應使用類似措施。對此，前警察、資深球評石明瑾發文直言，此次案發地根本不在站內。

張文19日在台北車站、中山商圈犯下隨機攻擊案件，社群網路上就有不少人喊話台灣的大眾運輸工具也應模仿中國地鐵的安檢措施，然而遭不少網友打臉，整起案件包含北車附近縱火、北車丟煙霧彈砍人、中山商圈持刀攻擊路人，均發生在「站外」。

社群網路上出現不少吹捧中國地鐵安檢的措施，但遭到不少人打臉。（翻攝自Threads）

「果然有人開始在吹捧中國地鐵進出都有安檢，有事沒事搜你包包查身分證好棒棒了，問題是這次案發地點都不在站內。」石明瑾也於臉書粉專發文，他認為如果少數人的行為造成恐懼，就要大眾輕易改變自己的生活方式，「這就是他們想要達到的目的。」

貼文獲不少網友認同，「如果真的開始搜包，87%重疊的人開始吵政府擾民」「支持安檢的這想法的人士認為所有公共場所都要像中共那樣有安檢」「有些吹捧中國的也蠻合適那種警察隨地臨檢，還能查手機訊息與安裝軟體的狀態」「喜歡每天被搜包包就去共產中國住」。

此外，石明瑾也提及，大家可能在電影中看過類似場景，就是發生恐怖攻擊時，親友在現場已經找到安全的地點躲起來，而他的家人因為得知他在現場，故打電話詢問他是否安好，然後這時電話就在歹徒面前響起。因此他婉言規勸，大家千萬別急著這樣做。

