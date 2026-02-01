網友問「橘子」動向 陳佩琪突爆已寫好長文預告：很精采

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，柯過去的貼身秘書「橘子」許芷瑜突然出境。柯文哲妻子陳佩琪今天（1日）在臉書發文抱怨並分享柯文哲的近況，有部分網友關注「橘子」的動向，她透露，其實寫好了好長的一篇， 她要問律師可不可以PO，還說很精采。

陳佩琪今(1日)在臉書粉專透露柯文哲的近況，指柯文哲回家5個月了，最近很多人跟她說阿北講話速度和腦子的流暢度，已經回復到他們原本以前認識的那個阿北了，聽了很欣慰。

陳佩琪接著表示，記得去年9月初，柯文哲出來幾天，恰巧遇到中秋節，她帶他去中正紀念堂那個寬闊的廣場賞月，不知是否廣場和那3坪大小的監獄反差太大還是怎麼的，他一直吵著要回家，他說他不喜歡和人講話，不喜歡待在這麼寬闊的地方，現在他又可以面對烤肉架侃侃而談了，也是感到高興啦。

有網友關注「橘子」的動向留言問「橘子回來了嗎？」陳佩琪回應表示，「我們不能聯絡，問北檢啊」。

還有網友表示，「橘子，還沒寫到餒」。陳佩琪回說，「其實寫好了好長好長的一篇了啦， 但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起， 我問律師可不可以PO，很精采囉」。

更有網友直問，「寫臉書能交換什麼？不如叫橘子回來換清白吧！」陳佩琪表示，「我可以跟她聯絡嗎？怎麼聯絡法啊， 阿北是不行啦」。

