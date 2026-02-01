網友問「橘子」動向 陳佩琪突爆已寫好長文預告：很精采
民眾黨前主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，柯過去的貼身秘書「橘子」許芷瑜突然出境。柯文哲妻子陳佩琪今天（1日）在臉書發文抱怨並分享柯文哲的近況，有部分網友關注「橘子」的動向，她透露，其實寫好了好長的一篇， 她要問律師可不可以PO，還說很精采。
陳佩琪今(1日)在臉書粉專透露柯文哲的近況，指柯文哲回家5個月了，最近很多人跟她說阿北講話速度和腦子的流暢度，已經回復到他們原本以前認識的那個阿北了，聽了很欣慰。
陳佩琪接著表示，記得去年9月初，柯文哲出來幾天，恰巧遇到中秋節，她帶他去中正紀念堂那個寬闊的廣場賞月，不知是否廣場和那3坪大小的監獄反差太大還是怎麼的，他一直吵著要回家，他說他不喜歡和人講話，不喜歡待在這麼寬闊的地方，現在他又可以面對烤肉架侃侃而談了，也是感到高興啦。
有網友關注「橘子」的動向留言問「橘子回來了嗎？」陳佩琪回應表示，「我們不能聯絡，問北檢啊」。
還有網友表示，「橘子，還沒寫到餒」。陳佩琪回說，「其實寫好了好長好長的一篇了啦， 但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起， 我問律師可不可以PO，很精采囉」。
更有網友直問，「寫臉書能交換什麼？不如叫橘子回來換清白吧！」陳佩琪表示，「我可以跟她聯絡嗎？怎麼聯絡法啊， 阿北是不行啦」。
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步
正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 30則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 32則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 16則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10則留言
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 146則留言
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
周杰倫愛店突暫停營業！ 淡水文化阿給：下代理念不合
新北市 / 綜合報導 天王周杰倫學生時期的愛店淡水文化阿給，在地飄香近50年，加上周董加持，吸引不少饕客朝聖。不過，業者卻突然宣布將暫停營業！老闆娘透露，下一代理念不合，所以未來決定分家經營，雖然還沒確定店址，但一樣會選在淡水一帶；而目前店裡還有庫存，不少人趁著週末趕在他賣完、拉下鐵門前，前往嚐鮮。哎唷不錯哦這個好吃哦，冷天來碗熱呼呼魚丸湯阿給，是天王周杰倫學生時期最愛，淡水名店文化阿給，在地飄香近50年，還推出周董套餐吸引粉絲。周杰倫更曾在演唱會上，笑說欸頭家招牌照片真的不好看，拜託啦幫我換掉啦，粉絲呢很聽話馬上實現願望，多虧天王幽默宣傳，讓店家名氣更上層樓，不過他們卻宣布將暫停營業。阿給第二代老闆娘王小姐說：「就把它結束掉，然後各自，小朋友各自，我們老的都要退休了，就小朋友各自去發展，還有進貨的冬粉，所以一定要處理完，然後才能休息，如果過年還賣不完就初三開始。」老闆娘無奈透露，下一代手足理念不合，想法經營策略分歧，最終彼此決定單飛，未來將分家成兩間店面。阿給第二代老闆娘王小姐VS.記者說：「休息一陣子，看你要找店面，要幹嘛還是要處理啊，(大家會就是給你們加油打氣之類嗎)，會啊，會啊，都會問啊，說你們消息好靈通哦。」消息一出，饕客都很不捨，今日一早店內坐滿滿，除了品嚐美味阿給，也有人帶小孩，尋找自己的學生記憶。民眾VS.記者說：「我念淡江大學，剛好帶家人來淡水走一走，然後順便過來就來吃一下這樣，(所以算是一個懷舊的味道)，對，對，對，對，就不知道之後還吃不吃得到這樣。」民眾VS.記者說：「差不多半年會來吃一次，我是板橋那邊過來的，(暫停營業有一點點可惜)，對，對，對，我們還有買回去給孩子吃的。」不過老闆娘說，未來選址還是會在淡水，但目前仍在觀望店面，預計3到4月重新開張，想品嚐美味的饕客只能再等等。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 5則留言
陳漢典婚禮「紅包被公審」！孫協志接力辦婚宴不忍開嗆了：無理取鬧
孫協志跟夏宇童2月14日將補辦世紀婚宴，今他出席《 Sialia Games》智謀佈局遊戲活動被問到籌備進度，坦言婚宴預算很高，桌數不多但也不少，一切都還順利。而陳漢典跟Lulu先前剛辦完婚宴，結果卻意外變成紅包公審大會，孫協志則認為包多少都是大家的心意，就算包1200也是，所以不會有多跟少的問題。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女星爆生日驚魂！「越南食物中毒」急送醫搶命 最新病況曝光
一趟原本為生日而安排的海外旅行，卻意外成了難忘插曲。擁有「學霸歌手」稱號的蔡佩軒，日前前往越南會安迎接31歲生日，卻在旅途中因食物中毒緊急送醫，突如其來的狀況不僅打亂原有行程，也讓這趟慶生之旅留下截然不同的回憶。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
71歲成龍驚爆患1隱疾 坦承「注意力無法集中」
71歲武打動作巨星成龍縱橫影壇超過一甲子，累積上百部影視作品，是華語影壇最具代表性的國際巨星之一。近年他積極拉近與年輕世代的距離，日前開通小紅書帳號與粉絲互動，沒想到首支影片就拋出震撼彈，首度自曝患有ADHD（注意力不足過動症），坦言長期飽受注意力不集中的困擾。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
快訊／日男星傳食道癌離世！享壽63歲 妻子悲痛證實死訊：心快撕裂了
日本媒體人兼演員莫雷羅伯遜（モーリー‧ロバートソン）驚傳罹患食道癌，於1月29日不幸離世，享壽63歲。今（1日）妻子證實死訊，發表訃聞，悲痛喊到：「心快要撕裂了」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1則留言
《放羊的星星》要翻拍短劇 陸網友崩潰：不要毀童年
《放羊的星星》要翻拍短劇 陸網友崩潰：不要毀童年EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
親姊欠繳健保費！金泰希送的「30億68坪豪宅」慘遭查封 公司急發聲
金泰希姐姐2009年設LUA娛樂公司，她待10年後離開，公司改名Lua Asset仍用其公寓地址被質疑疑空殼避稅，2021年國稅廳調查，追上億韓元，她速補稅。 經紀公司StoryJCompany則解釋是解約時廣告費申報時間錯，非逃稅，已全繳。而LUA娛樂老闆其實是她的親姊姊金希元所經營。如今傳出金希元欠繳健保費，導致市價高達韓幣30億元（約新台幣7194萬元）的不動產被查封。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言