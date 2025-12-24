即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山站及誠品南西日前發生隨機砍人案，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，事後墜樓身亡，釀成4死11傷。事件引發社會震撼，也在網路掀起討論，有網友在Threads發文質疑「為何不敢砍黑道、8+9怎麼不去擋刀？」意外引來多名自稱「8+9」的網友幽默回應，直言「我們看起來會去誠品嗎？」引發其他網友大笑。

日前北捷台北車站、中山站外及誠品南西發生震驚社會的隨機砍人案，27歲嫌犯張文疑似先投擲煙霧彈、縱火，接著持長刀路人揮砍，犯案後逃往誠品南西頂樓墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，讓不少民眾至今仍心有餘悸。

案件發生後，相關討論在網路上持續延燒。有網友在社群平台Threads發文吐槽：「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」沒想到引來大量自稱「8+9」的網友現身回應，反而歪樓成一場另類的黑色幽默。

不少留言語出驚人卻又自嘲意味十足，像是「我們看起來會去誠品嗎？」、「你覺得我們會去誠品嗎？你看他過了台北橋還敢不敢這樣」、「第一，我們不會去書局、第二，也不太會搭捷運跟去車站（除非做愛心發物資）、第三，我們出手制止有可能被警察押在地上的是我們還不一定」、「感覺警察到場反而會先叫他們趴下」、「那裏不是我們的主場」。

一連串看似荒謬卻又貼近刻板印象的回應，意外讓不少旁觀網友笑出來。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／網友問「8+9怎不去擋刀」 本尊神回：我們看起來會去誠品嗎

