網友喊「不去跨年」 賈永婕：相信政府維安。（圖／TVBS）

台北市近期發生的隨機攻擊事件，引發民眾對即將到來的聖誕節和跨年活動安全的關注。社群網路上有網友呼籲「別去人多的地方」，台北101董事長賈永婕仍表示相信政府的維安能力。台北市長蔣萬安也表示將出動特勤小組，並向中央申請保安警力，全面提升市區各重點地區的安全戒備。

面對網友呼籲避免前往人多地方甚至建議取消跨年活動，賈永婕在臉書上發布跨年煙火模擬影像，表示相信政府的維安能力，對整體部署有信心，強調現階段最重要的工作就是把跨年活動安全、完整地呈現給民眾。

蔣萬安則親自到中山站、雙連站和地下街視察，確認巡守情況，以及警員皆配備手槍、警棍、辣椒水和秘錄器等裝備，同時加強巡邏並提高巡邏頻率。針對北捷是否加裝安檢門的問題，蔣萬安表示將研議其可行性，捷運公司將進行完整評估。

台北市政府特別針對台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等年輕人或人潮聚集地，尤其在週六、週日以及夜間，包括各夜店、花博、MAJI酒吧、市集等地區全面進行加強臨檢，並提高警察見警率。

年末除了跨年晚會外，台北大巨蛋也將舉辦演唱會，天后蔡依林將於12月30日至1月1日連唱3天。市府將加裝安檢門並加強保全。藍綠白議員一致認為，重大治安事件應發放細胞簡訊給周邊民眾，提高警戒意識，對此北市府回應已要求相關單位研議。

