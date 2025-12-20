網友嗆大法官 侮辱人民智商

圖為司法院憲法法庭牌匾。（本報資料照片）

5位大法官的違憲判決出爐後，有12萬粉絲追蹤的司法院臉書官方帳號被網友灌爆，有網友酸「太可笑了，以後一個大法官也可以開會決定，真是侮辱人民的智商」。更有網友拿出民眾黨前主席柯文哲最近掛在嘴邊的話，狠批從這次的違憲判決「可以看到司法真的不是普通的脆弱耶！」也有人留言說「社區管委會開會人數不夠都不能開會了，大法官人數不足可以判決？」

檢察官出身的陳宗元律師說，以前不管是一個法律或一個判決，最終都能有憲法法庭來敲下定音錘，但這次憲法法庭做出的判決，其實真的不知道是好是壞？因為已沒有任何機關能夠確定這個判決有效或無效，連最後的憲法法庭都在分裂，對他而言，衝擊幾乎如同天崩地裂。

廣告 廣告

前法官張淵森律師則表示，「114年憲判字第1號判決」只有5位大法官進行評議，且認為修正後的憲訴法規定需10位大法官才能評議是違憲，並將拒絕評議的蔡宗珍等3位大法官，排除在現有總額。他認為接下來的發展，大概就是這3位大法官除了統一解釋外，都不會再參加憲法法庭的判決評議了。

另外，北院目前密集審理京華城案，因合議庭審判長江俊彥曾在法庭上公開說「台灣的司法很脆弱」，柯文哲多次拿來引用，並說司法是國家最後一道防線，司法不能成為當權者的統治工具；而5名大法官排除異己，宣告憲訴法違憲，更讓許多網友想起這些話，到司法院官方帳號留言表達不滿。

有網友說，這是司法史上最大笑話，乾脆廢掉大法官算了，還有人呼應柯文哲的訴求問大法官的法庭直播在哪？也有網友嘲諷5大法官「球員、裁判、主辦、協辦，都是我的人，你怎麼跟我鬥？」更有人呼籲大法官要站在人民的立場，不是站在政黨的立場，才會對得起良心。