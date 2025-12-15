網友嗆聲賴引爆論戰 日藝人夢多回嗆:要不要去看醫生?

生活中心／林詠琪、李世宸、莊柏驊 台北報導

日籍明星夢多來台發展多年，最近因為日本「台灣有事」論，引發兩岸網友論戰，夢多頻頻開砲反擊中國網友，讓台灣網友大讚「外國人比台灣人更愛台灣」，夢多則獨家回應「講的是大部分日本人的意見。」

網路上有人發文，叫賴清德總統滾出台灣，還說台灣是中國的，這樣的言論，連日籍藝人夢多也看不下去，留言反擊，你要不要去看醫生？大快人心，有人盛讚「九州真男人不是叫假的」、「日本人比我們很多舔共藝人愛台灣！又有網友說台灣是中國的一部分，夢多也留言你們要聽我們的話，因為我們有總統，向來快人快語的夢多，近日在網路上狂批中國網友，幫忙捍衛台灣主權。日本藝人夢多：「我不代表所有日本人的意見，可是我講的是，大部分日本人的意見。」

網友嗆賴清德「這四字」 日藝人夢多回嗆：要不要去看醫生？

藝人夢多。（圖／翻攝夢多YT）近期因為日本首相高市早苗，一番「台灣有事」言論，引發中國網友玻璃心碎滿地，夢多毫不客氣地直接回擊，也稱讚高市我們的首相做得好，超棒，政治工作者周軒，都po出好幾則夢多留言喊話有夠瘋的啦！日本藝人夢多：「（台灣）跟日本的關係都非常好，現在我們的首相也做得很好，就那麼簡單，一開始帶跆拳道的國家隊，來台灣那個時候大家對我很好，所以台灣是第二個故鄉，第二個國家。」

藝人夢多留言。（圖／翻攝Threads）藝人夢多（2022.6）：「其實說真的一開始我賠6百萬，後來就是很多贊助商進來，沒有沒有哭喔有啦，太感動了真的太感動。」45歲的夢多，來台發展已經快20年，活躍演藝圈和健身界，自封日籍健身男神，他出生日本宮崎縣宮崎市，當演員也當模特兒甚至演藝經紀，tgaout兩岸關係緊張之際，夢多友情相挺。

