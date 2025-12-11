網友大推「最適合秋冬噴的香水」！Aesop、Diptyque木質調必收，是冬夜裡的暖香

【文／Beauty美人圈．Arollin】

Threads大推「最適合秋冬噴的香水」推薦！每當天氣轉涼、空氣變得清爽的秋冬季節，各種木質調、奶香調到辛香調等比較適合秋冬噴的香水就要拿出來啦！本篇整理 Threads 上網友最推的5款秋冬香水清單，不只適合日常通勤，也能在約會、聚會時默默加分，通通沈穩又溫暖，讓人一聞就記住。



Threads 大推「最適合秋冬噴的香水」：Aesop 艾底希思香水

Aesop 的艾底希思香水以木質、辛香與琥珀調交織出深沉又迷人的層次。前調以苦橙與黑胡椒展開，帶著明亮活力與輕柔花香，像冷空氣裡透出的第一束暖光；中調則由乳香、小茴香與雪松接手，散發出潮濕大地般的溫暖氣息，讓人不自覺沉醉。到了尾韻，檀香、雪松與岩蘭草的香氣慢慢延展，留下餘音繚繞的深度與留香力。這款香水在秋冬噴特別合適，溫暖、包覆、帶點神秘感，像替身體繫上一層深色調的質感外套，越靠近越耐聞。

廣告 廣告

Aesop 的艾底希思香水以木質、辛香與琥珀調交織出深沉又迷人的層次 圖片來源：Aesop

Threads 大推「最適合秋冬噴的香水」：LE LABO 東京 GAIAC 10（癒創木10）

東京GAIAC 10可以說是台灣討論度最高的城市限定香，癒創木是一款強硬又清翠的木質調，不像雪松乾爽，卻十分微妙、深刻、穩定，GAIAC 10是一個簡約的配方，除了基調癒創木，另外只有四種麝香及些許雪松、乳香（焚香）氣味。

東京GAIAC 10可以說是台灣討論度最高的城市限定香 圖片來源：LE LABO

Threads 大推「最適合秋冬噴的香水」：Diptyque 爵夢淡香精

Diptyque 的爵夢淡香精，前調帶有清爽的果香與淡淡茉莉香氣，柔和又乾淨；中後調開始轉為獨特的粉感香氣，不艷麗卻非常舒服，帶點復古的優雅。若噴在衣料上，尾韻則會浮現雪松與杜松子的木質調，混著輕微粉感，像是夜色中低語的溫柔氣息。整體香氣細膩又高級，屬於低調卻極具個性的味道，既有藝術氣息也很適合日常。

Diptyque 爵夢淡香精 75mlNT$6,500 圖片來源：IG @diptyque 1010 APOTHECARY

Threads 大推「最適合秋冬噴的香水」：Diptyque 肌膚之華

肌膚之華也同樣受到超多網友喜歡，是一款充滿情慾與溫柔並存的香水，就像深受寵愛的情人身上那種柔軟又撩人的氣息。以麝香與鳶尾花為主調，交織著琥珀、玫瑰與粉胡椒，營造出介於肌膚與香氣之間的曖昧氛圍。聞起來像是乾淨又性感的體香，不甜膩卻讓人記得許久。整體香氣溫暖又高級，留香力極佳，噴在衣袖上幾天都還能聞到。男女皆宜，特別適合秋冬使用，是那種低調卻極具個人魅力的小眾香。

Diptyque 肌膚之華淡香精 75ml NT$6,500 圖片來源：IG @diptyque 1010 APOTHECARY

Threads 大推「最適合秋冬噴的香水」：BYREDO 無人之境淡香精

無人之境是 BYREDO 最熱賣的香氣之一，以紅玫瑰為主軸，帶著粉紅胡椒與土耳其玫瑰的辛香開場，隨後融合覆盆子花的柔甜與紙莎草、白琥珀的溫暖尾韻。這支香氣乾淨、淡雅卻充滿靈魂，不分性別都能駕馭。聞起來像是一種溫柔而堅定的照護之愛，帶著距離感卻也讓人感到安心。整體氣味細膩又耐聞，難怪成為許多人心中「最能溫暖人心」的玫瑰香。

BYREDO 無人之境淡香精 50ml，NT$6,300 100ml，NT$9,170 圖片來源：IG @lelabofragrances

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

Threads網友公認「史上最好聞香水」推薦！LE LABO、Diptyque呼聲最高，這款像天生體香

2025秋冬「香氛身體乳」推薦！比香水更持香、這罐麝香擦完躲進被窩簡直太療癒！