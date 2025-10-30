網友威脅「殺了你」判拘役 凌濤：提醒「青鳥」言論自由有界限

國民黨籍桃園市議員凌濤。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台中官姓男子對國民黨籍桃園市議員凌濤有所不滿，到凌濤臉書留言侮辱，甚至有「殺了你」等威脅言論。凌濤報案提告後，台中地方法院今（30日） 依恐嚇罪判官男拘役40日，可上訴。凌濤則回應，即將迎接明年九合一大選，他要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越「言論自由」界線，否則他們法律團隊絕對會究責到底。

就官男不滿凌濤在政論節目上的言論，今年5月10日到凌濤臉書留言寫下：「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣！」等恐嚇言論。

台中地方法院認為，官男的留言除以連續多重極端暴力行為，還有以粗暴言詞夾雜詛咒及加害的具體行為，顯是恐嚇意圖強烈，已逾越理性論辯範圍，令凌濤心生畏懼，並非一般政治批評可比，至於官事後刪文、道歉，也僅是事後補救之舉，不能作為其無恐嚇故意。

凌濤表示，他一向認為公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。

凌濤表示，很遺憾，大罷免期間，「青鳥」洗版造謠，甚至有激情的狂熱者發出性命的威脅，他也有家人、辦公室同事、朋友要保護，於是對於極端攻擊性言論，他一定採取法律行動，而且說到做到，今日法院判決該人士處以拘役之罪刑。

