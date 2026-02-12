網友封「3M神隊友」跟阿嬤跪地擦一樣乾淨

農曆年前大掃除進入高峰期，各大賣場紛紛推出清潔優惠組。（圖／記者拍攝）

農曆年前大掃除進入高峰期，民間習俗除夕前大掃除是許多家庭的習俗！不少人也開始尋找更省力的清潔工具。近期就有網友在Threads分享一款3M拖把 ，平板拖把設計能讓拖把布緊貼地面, 就像阿嬤跪地擦一樣乾淨, 神封「家庭清潔神隊友」，不只自己使用超有感，連嫂嫂也一致認證，引發不少網友熱烈討論。





3M免手洗平板拖把刮水桶，改善網友拖地困擾直呼「晉升家庭清潔神隊友」，過年新包裝更加贈1片拖把布，吸引消費者。（圖／由品牌提供）

原PO表示，這款拖把在除塵、吸毛髮方面效果明顯，尤其家裡有寵物或「掉毛怪」的家庭更能體會地板清潔的困擾，讓不少人直呼終於找到省力的解決方案，不需再跪著刷地也能擁有乾淨的地板環境。

Threads 網友分享3M免手洗平板拖把刮水桶使用心得，不料乾淨到連老公都差點滑倒，引發熱議。（圖／翻拍Threads）

免手洗設計超加分：拖布一刮就乾淨

除了清潔力，最讓網友驚艷的還是它的「免手洗設計」。拖布只要輕輕一刮就能去除髒污，手完全不用碰到髒水，刮水槽設計也被大讚「大掃除救星」，讓拖地不再是麻煩家務。





原PO更笑說，昨天地板拖得太乾淨，老公穿襪子走進來差點滑倒，讓她忍不住自嘲：「抱歉，我把地板拖得太乾淨了！」反差趣味也讓貼文迅速吸引關注。





3M於農曆年前推出月月抽好禮活動，讓民眾大掃除之餘也能獲得抽獎獎勵。（圖／由品牌提供）

打掃還能抽大獎：Switch、住宿券成新

值得注意的是，3M近期還推出抽獎活動，最大獎包含五星級渡假村住宿券與Switch遊戲機，讓網友們直呼「打掃也能有獎勵太划算」、「滿$299就能抽了耶！很佛～」等。





不少人認為，大掃除不僅是除舊佈新，更能透過抽獎活動增加動力，鼓勵大家用更簡單的方式完成家務。





在「懶人清潔」與「高效率打掃」成為春節消費新趨勢的同時，結合好禮抽獎的行銷方式，也讓過年清潔工具話題再度升溫。



