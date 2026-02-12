網友封「3M神隊友」跟阿嬤跪地擦一樣乾淨
免手洗設計超加分：拖布一刮就乾淨
原PO更笑說，昨天地板拖得太乾淨，老公穿襪子走進來差點滑倒，讓她忍不住自嘲：「抱歉，我把地板拖得太乾淨了！」反差趣味也讓貼文迅速吸引關注。
打掃還能抽大獎：Switch、住宿券成新
不少人認為，大掃除不僅是除舊佈新，更能透過抽獎活動增加動力，鼓勵大家用更簡單的方式完成家務。
在「懶人清潔」與「高效率打掃」成為春節消費新趨勢的同時，結合好禮抽獎的行銷方式，也讓過年清潔工具話題再度升溫。
