網友屢偶遇…梁朝偉闢謠移居日本 自爆要演連環殺手

港星梁朝偉近日出席新加坡國際電影節，分享他的演藝生涯與近況。在互動環節中，梁朝偉被問到是否已「長居日本」。他親自澄清並未搬遷，只是因為在日本語言不通、不會有人主動攀談，反而讓他覺得自在，享受遠離喧囂的清靜感。此前，多名網友在日本偶遇梁朝偉，一度引發他「定居日本」猜測。

梁朝偉曾透露，他在工作空檔期都會在日本旅居，這習慣已維持逾30年，而且他通常是獨自在當地逗留，太太劉嘉玲只間中會前往相伴。他還曾提及多年來不會講日文的原因，「我從來沒有學過一句日語，因為我不想和別人講話。」

廣告 廣告

有網友曾在社交平台分享在日本東京偶遇梁朝偉的合照，以「全世界都在偶遇梁朝偉，我也發一個」為標題，寫道自己在東京南青山逛街，突然遇到梁朝偉，並和偶像合照的經歷，讚他 「打扮低調卻依然十分有型」。

此外，也有網友稱在北海道滑雪場頻繁偶遇他，甚至傳出購置房產的消息，均被證實為短期停留。

闢謠同日，梁朝偉亦在座談會上見透露明年將非常忙碌，手上電影、影集接連開拍，還需要投入大量時間研究劇本。

他先前在香港曾提及即將出演歐美電視劇，也是暌違36年演出電視劇，此次更進一步「自爆」角色類型，「不知道可不可以講，其實我在電視劇是演一個連環殺手！」他笑稱這是演藝生涯難得的全新挑戰，「和我以往的角色非常不同，是個相當黑暗的角色。」

一向被外界視為「社恐代表」的梁朝偉，也提到對舒淇轉型導演後屢獲好評的看法。他坦白表示自己沒有當導演的志向，「我沒有想講的故事，所以還是做好演員本分，替導演傳達他們想表達的內容」。

更多世界日報報導

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的