網友影射記者撕毀小橘書 抹黑製造分化、撕裂台灣 中天新聞嚴正回應

台北19日發生隨機殺人案，不少民眾自發前往案發現場獻花悼念，《中天新聞》前往拍攝報導時，目擊有民眾在現場撕毀「小橘書」台灣全民安全指引。不過事後竟有網友發文影射是中天新聞記者林宸佑（馬德）所為，儘管原PO迅速刪文道歉，但網路上仍出現惡質造謠抹黑並持續攻擊，中天新聞提出嚴正回應。

馬德已經還原事發現場，仍有網友持續造謠抹黑。（圖／中天新聞）

針對12/22有網友在社群發文影射《中天新聞》記者林宸佑在余家昶悼念現場，撕毀小橘書撕毀「台灣全民安全指引」，經記者林宸佑原親自還原現場並說明後，該名網友已刪文道歉，但網路上卻持續有網友惡質造謠抹黑攻擊，中天新聞嚴正回應：

廣告 廣告

原po刪文道歉後，仍有網友持續抹黑中天記者。（圖／擷取自Threads）

1. 中天記者在北捷現場採訪時，發現一旁騷動趨前去了解，才看見撒了一地撕碎的小橘書，而當時，已經有其他媒體同業在拍攝採訪，包括自由時報在內，所以，依網友的邏輯，自由時報也在「刻意拍攝撕毀小橘書的畫面」、「故意製造台灣分化的樣子，讓台灣更分裂」？網友絕口不提自由時報，只想抹黑中天，這意圖太明顯了。

自由時報拍攝撕毀小橘書民眾。（圖／擷取自由時報）

壹頻新聞網12/22報導民眾撕毀小紅書事件。 （圖／擷取自壹蘋新聞網）

2. 單純採訪突發現場撕毀小橘書事件，硬被扣上製造台灣分化，讓台更撕裂，部份網友動輒貼標籤說別人分化台灣，正是這種行為，才是真正分化台灣的元凶。

網友PO文抹黑中天新聞自導自演，中天新聞將保留法律追訴權。（圖／擷取自Threads）

3. 網路不是法外之地，網路言論須負法律責任，請勿自誤。

延伸閱讀

賴清德要將英系打成在野同一掛？謝龍介：戒嚴不遠了

張瀞文/當「直球對決」的領導人選擇後退 賴總統在糾結什麼？

誰還信民進黨？過半國人不信 只剩65歲以上、國中小學歷在挺