網友影射「從事性交易」遭判刑4個月！ 馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前三立記者馬郁雯在京華城案偵辦期間，獨家報導前台北市長柯文哲的帳目疑雲，遭網友留言影射從事性交易，馬郁雯則一律提告，今(21)日也透露，一名劉姓小草被依加重誹謗提起公訴，18日一審判決出爐，對方被判處有期徒刑4個月，而馬郁雯也強調，面對躲在鍵盤後的惡意，「我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底。」

馬郁雯去年9月報導指出柯文哲有一份EXCEL表單，裡面記載「1500-小沈」，此後便遭網友不斷留言騷擾，當中出現「記者到底陪睡七年」、「陪睡女」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」、「1500 1H2S?」等不雅言論，讓她不堪其擾，全部提告。

對此，馬郁雯今日透露，今年9月一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18日一審判決結果出爐，對方因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑四個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中。

馬郁雯說，自己說過非常多次，絕對不會姑息這些不實造謠，喊話這些人勇於為行為付出代價，不要開了庭就搬出父母來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

馬郁雯表示，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，「刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯，後續還有很多的案件進行中，你們一個都別想跑！」

馬郁雯也提到，在一審宣判當天早上，她也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時自己一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議，最後強調「無論我過去身為記者，還是此刻我是議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變。」

