網友影射Cheap收紅錢 本尊強硬聲明：這我一定告

有網紅公開一段音檔，說中國大陸要收買他，引發討論，於是有網友開始影射網紅Cheap、丁特、鐘明軒、館長等人收紅錢。對此，Cheap回擊，「懷疑我的人，直接說我收紅錢，我會請律師一個個告，到時一翻兩瞪眼，在那邊影射是影射三小？ 影射我也會一起告，你以為沒事喔」？

針對遭影射收紅錢，Cheap今表示他一定開告。 （圖取自Cheap臉書）

Cheap今天（22日）在臉書發文表示，套句旅美教授翁達瑞的話：阻止抹黑的方法就是提告，大家同意教授說的吧。他更指出，愛國主義是無賴最後的避難所，這句話簡直是為批評的人量身打造，這些人不會跟人理性討論，反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發一萬元、拒絕副署都是為了國家好。

Cheap直言，這群人也不會跟大家理性討論，或是發現辯不過別人、自己邏輯不通時，會直接抹紅，說是中共同路人、收了中國大陸的錢，那麼一切就說得通了。

知名電玩實況主「丁特」也遭影射。（圖/資料照）

Cheap強調，愛台灣不是愛民進黨，這群人腦容量小到無法理解，一個人可以同時「愛台灣」並「批評民進黨的爛政策」，解決不了民怨，就想解決提出問題的人，這才是台灣民主真正的毒瘤。當無法解釋大罷免為什麼 32：0 、無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對你的人都抹成中共同路人，煩不煩啊？

Cheap最後再說一次，「說我收紅錢的，拿出證據來，或是不用拿證據，直接指名道姓說我收中國大陸的錢，我一定會去告你，讓法院來調查，證明你是對的，如果你覺得抹紅我可以拯救你們的選票，那麼請繼續你的表演」。

