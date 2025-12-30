網友徵選茶魔必喝飲品 釣出董事長王賢明親回未上市隱藏版

「桂圓紅棗茶」用料實在、滿滿龍眼乾的，是冬天限定飲品。（茶之魔手提供）

手搖飲話題再掀熱潮！近日有網友在社群平台 Threads 發起第一屆《茶魔必喝系列》徵選活動，號召網友分享心目中「此生必喝」的茶之魔手飲品，引發大量討論。其中「藍莓凍奶」獲得不少網友力推，留言區瞬間化身茶魔粉絲交流大會，沒想到活動熱度不只吸引粉絲參與，甚至釣出重量級人物，茶之魔手董事長王賢明本人親自回文，分享自己的私藏最愛。

王賢明董事長在回覆中透露，他最常喝的其實是一款尚未上市的隱藏版特調：「台灣靛紅加25克青梅，無糖」，並幽默表示目前還沒想好名稱，但未來「應該是有要上市販售的打算」。這段親民又真誠的互動立刻引發網友熱烈回應，不少人敲碗希望這杯董事長私藏飲品能早日登場。

去年推出即大受歡迎的「麥麥拿鐵」，選用義大利進口金黃麥芽粉，讓香氣醇厚升級。

被譽為手搖飲「南霸天」的茶之魔手，近年積極北上展店，讓更多北部消費者也能品嚐到來自南台灣的經典好茶。此次網友票選中，除了藍莓凍奶聲量驚人外，「青梅青茶」與「山楂烏龍」也穩坐網友心中必喝排行榜前兩名，展現茶之魔手在果香與茶韻搭配上的高人氣與辨識度。

隨著近期寒流來襲，茶之魔手也應景推出多款冬季限定特調，為冷冷天氣增添溫暖選擇。包含去年推出即大受歡迎的「麥麥拿鐵」、濃郁順口的「鮮奶烏龍」（不少老饕建議無糖或一分糖，還能加紅豆）、用料實在、滿滿龍眼乾的「桂圓紅棗茶」，以及甜而不膩的「可可亞加珍珠」（同樣推薦低糖），都成為冬天被民眾搶翻天的熱門品項。

從網友自發徵選，到董事長親自互動回應，茶之魔手再次展現品牌貼近消費者的魅力，也讓人更加期待那杯尚未命名的董事長私藏特調，是否將成為下一款話題必喝新品。