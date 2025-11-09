高雄一自助餐店三主菜便當加炒粄條竟要價500元，引發消費糾紛！消費者在臉書抱怨遭收天價，業者重新計算後認為總金額應為355元，懷疑消費者另有消費。雙方各執一詞，網友熱議「這樣跟我收五百，我會罵他」、「太貴，但還是會付錢」，反映民眾對物價上漲的敏感度與消費權益意識大增。專家呼籲，消費時應注意核對金額，以免誤會。

網友怒控自助餐「三主菜便當」天價 業者：實收355元有誤會。(圖／民眾提供)

高雄一起自助餐消費糾紛引發網路熱議，一名消費者在臉書發文抱怨，夾了三主菜便當加一包炒粄條，竟被收取500元的「天價」費用。業者對此表示不解，重新計算後便當內含三個主菜、豆腐、番茄炒蛋及炒粄條，總金額應為355元，懷疑消費者可能另有消費。雙方說法不一，引起網友熱烈討論，反映出民眾對物價上漲的敏感度與消費權益意識的提升。

廣告 廣告

消費者在臉書發文抱怨，夾了三主菜便當加一包炒粄條，竟被收取500元的「天價」費用。(圖／民眾提供)

事件源於一名消費者在社群媒體上發文投訴，表示他在高雄一家自助餐店購買便當，內含三個主菜（魚肉、豬肉、雞肉），加上一塊豆腐、一大格番茄炒蛋，以及一包炒粄條，卻被收取500元，讓他感到價格過高。這則貼文引起許多網友共鳴，紛紛留言認為價格確實偏高。

多數回應者都認為，以該便當的菜量而言，500元實在過於昂貴。(圖／民眾提供)

有網友表示，若遇到這種情況會直接拒絕購買，「這樣跟我收五百，我會罵他，頂多220」。另一位網友則說雖然覺得太貴，但還是會付錢，「只是下次就不會來了」。多數回應者都認為，以該便當的菜量而言，500元實在過於昂貴。

業者解釋道：他這些都是主餐啊，就是這樣子差不多355元。。(圖／TVBS)

然而，當事自助餐業者出面澄清，並重新計算便當的實際價格。業者解釋道：「我們的蛋一小格25元，他這樣要算4格，就是一百塊。你看他這些都是主餐啊，就是這樣子差不多355元。」業者詳細列出各項費用：三主菜共150元，豆腐一塊15元，番茄炒蛋4小格100元，以及一包炒粄條90元，總計355元。

業者懷疑消費者可能還有其他消費，才會導致最終金額達到500元。(圖／TVBS)

業者進一步表示：「因為我們在結帳的人員，你多收我們大概都知道，算錯我們大概都會知道，我相信他應該是兩個便當，不是一個便當。」業者懷疑消費者可能還有其他消費，才會導致最終金額達到500元。

因雙方各執一詞，真相成為一個謎。(圖／TVBS)

這起事件因雙方各執一詞，真相成為一個謎。這也反映出在物價持續上漲的環境下，民眾對於自助餐等日常消費的價格更加敏感，都不希望成為「冤大頭」。此事件也提醒大家在消費時應注意核對金額，避免不必要的誤會與糾紛。

更多 TVBS 報導

真假！外送米糕吃到超大「小強」衛生局上門業者也回應了

燒臘便當160元！ 網友：骨頭竟比肉多 店家反擊喊告

花5萬6千元騎「寵物電動車」竟不能上路！女收紅單：車違規

開罰！高雄6冰店「腸桿菌」超標 知名網紅店、連鎖店也在列

