網友恐嚇下站高雄車站 卓榮泰：全力追查

▲卓榮泰受訪時表示，對於網路上惡意的傳話，從昨天就全力追查，希望找出這個IP、這個行為人。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 北捷昨發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，造成多人死傷，不料有人晚間在網路社群貼文恐嚇，揚言下個目標是「高雄車站」，高市刑大已追查發文者身分。對此，行政院長卓榮泰今（20）日受訪時表示，對於網路上惡意的傳話，從昨天就全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓他變成社會要公懲的對象。

北捷發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，造成多人死傷。總統賴清德、卓榮泰上午依序前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問北市隨機襲擊事件傷者及家屬。

廣告 廣告

對於是否擔心模仿犯，卓榮泰上午在內湖三軍總醫院受訪時表示，他一早來到三軍總醫院，他要謝謝院長、陳副院長、主任，所有的醫療團隊，從昨天到現在很細心的照料這位年輕的蔣先生。

卓榮泰指出，蔣先生的傷勢是在右邊的胸部，但幸好沒有傷及肺部等重要的器官，昨天開完刀之後，剛剛看到他非常的正向樂觀，「家人當然是非常的擔憂，但他比較積極的方向，應該有助於他及早恢復健康」。

卓榮泰提到，蔣先生是一位誠品職員，而張姓犯嫌，衝到二樓去，沒有任何的接觸，直接就對他揮灑長刀，這是一個無差別的傷害，幸好醫療團隊極心照顧，希望他能夠早日的恢復。

卓榮泰指出，這個事件給社會一個很大、很大的震撼，政府要重新檢討很多的工作，但此時，他要拜託社會，對這種不實的、不正常的訊息，減少傳遞。

卓榮泰直言，網路上刻意傳播這種惡意的傳話，從昨天就開始透過各種警方的系統在全力的追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓他變成社會要公懲的對象。

卓榮泰表示，目前大家都希望能求得一個心安，是真是假都好，都不應該這麼做，「我們非常痛恨這樣的行為」，這對社會完全是負面、敗壞，一定全力地追查出來，他昨天已經指示警方加速、加快地全力追查，希望大家以此為戒，不要再重複模仿、有這樣的行為出現。

對於是否進一步了解凶嫌的動機？卓榮泰提到，這還要繼續追查。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／北捷隨機傷人案！賴清德：對「暴徒」迅速釐清、絕不寬貸

北車男子丟煙霧彈、砍人！張善政下令：桃捷比照恐嚇威脅SOP

男騎士停紅燈遭張文攻擊！「倒地瞬間影片」曝 撐到轉角倒下身亡