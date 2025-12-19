網友恐嚇北捷砍人案下站高雄車站「重整社會病態」 警追緝中

高雄市警局保安大隊霹靂小組、三民一分局以及鐵路警察持長槍在高雄火車站加強巡邏、全力警戒。（圖：鐵路警察局高雄分局提供）

台北車站和捷運中山站周遭19日晚間發生隨機傷人事件，27歲男子張文涉嫌犯案造成多人死傷。不料有人晚間在網路社群貼文恐嚇，稱與張文是「一個組織」，更揚言下個目標是「高雄車站」，高市刑大已追查發文者身分。

有不明人士19日晚間在網路社群Threads發文指稱：「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去」，更揚言「下一個地點高雄車站」，文末還宣告「社會病態交給我們來重整」。

鐵路警察局高雄分局晚間表示，此案正由科偵人員與相關單位共同偵查中。高雄市政府警察局刑事警察大隊也針對留言追查IP位置，查緝恐嚇的發文者。包括高雄市警局保安大隊霹靂小組、三民一分局以及鐵路警察持長槍在高雄火車站加強巡邏、全力警戒。

27歲兇嫌張文19日晚間在北捷台北車站、中山站誠品百貨南西商圈投擲煙霧彈、隨機傷人。張文闖入誠品百貨，遭警方圍捕後墜樓送醫不治。整起事件累計4死、9人輕重傷，傷者分別送往台大、馬偕、新光等醫院搶救。