網友恐嚇將模仿張文！嗆下個目標「台中新光三越」 春風心痛發聲

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台北市19日發生隨機殺人按造成4死11傷，27歲的嫌犯張文先是在台北車站集中山商圈投擲煙霧彈、持長刀攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡。事件發生後人心惶惶，但卻有一名網友發文聲稱張文是自己的兄弟，更直接點名下個目標就是台中新光三越，對此，本土天團「玖壹壹」成員春風心痛發聲。

天團「玖壹壹」成員春風見模仿犯發文恐嚇心痛發聲。（圖／翻攝自春風IG）

春風發文表示，自己與朋友聊起這起社會案件時心裡相當不捨，同時心想，「這社會到底怎麼了。」接著提到，「我認識的台中親友們，據我所知你們多多少少，都有經歷過面對這種神經人的經驗，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家。」最後他喊話：「大家一定要出門平安嘿。」而網友們也紛紛留言要春風自己也注意安全。

春風見喊話：「大家一定要出門平安嘿。」（圖／翻攝自春風Threads）

據悉，台中市第六警分局已經接獲報案，而警方第一時間就調閱留言網路協定位址，確認為境外IP(柬埔寨），同時也與百貨公司聯繫，將加強館內外安巡邏警力與警戒。至於台中新光三越中港店表示，已經啟動相關措施，包括加強出入口安全維護、增加保全及安管人員巡邏，也提醒第一線同仁周遭環境，以確保顧客與同仁的安全。





