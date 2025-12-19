網友恐嚇高雄車站「12/25接力北捷、重整社會病態」 警方展開偵查

高雄市警局保安大隊霹靂小組、三民一分局以及鐵路警察持長槍在高雄火車站加強巡邏、全力警戒。 圖：鐵路警察局高雄分局提供

[Newtalk新聞] 台北捷運北車與中山站19日傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲兇嫌張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，又到中山站與誠品南西百貨再次砍人，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。然而，事發後網路上竟出現疑似恐嚇貼文，一名自稱與張文熟識的網友發文寫下「接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標，引發社會恐慌，高雄警方已展開偵查。

根據該篇貼文，自稱與張文熟識的網友發文宣稱將「接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。對此，高雄警方已展開偵查。鐵路警察局高雄分局指出，上案由科偵人員與相關單位共同偵查中，刑大科偵隊已投單查詢貼文發文者的IP位置，追查身分，並針對高雄車站的預告犯案展開警戒與防範。

高雄市長陳其邁也表示，已要求警察局全面提升場站警戒，包括捷運、輕軌及各大交通樞紐，加派警力巡邏，強化聯防及網路巡查，並確保可疑狀況能迅速通報警方處理，以防止模仿效應及保障市民安全。警方表示，張文行兇動機仍待釐清，提醒民眾提高警覺，遇到可疑狀況立即通報。

回顧這起案件，27歲兇嫌張文19日傍晚5點多現身北捷台北車站M7出口處，接著開始投擲煙霧彈，並且拿出預藏的長刀，隨機砍殺57的余姓男子，導致余姓男子左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。之後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先是在大馬路上投擲煙霧彈，在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內攻擊。

張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子和37歲王姓男子遭砍，雖然被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。警方派出大批警力前往現場，張文遭到包圍以後，畏罪從建築物頂樓墜落，經過送醫搶救仍因傷重不治身亡。台北市災防辦統計，這起案件造成含嫌犯4人死亡、重傷1人、中傷1人、輕傷7人。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

網路上出現恐嚇發文。 圖：翻攝Thread

27歲兇嫌張文丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。 圖：翻攝畫面

