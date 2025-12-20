網友恐嚇「下個目標高雄車站」 陳其邁：已掌握6可疑IP「包含來自境外」

高雄車站、高鐵站、捷運站多地加強維安警力。翻攝自陳其邁臉書



昨（12/19）晚間，台北市發生隨機攻擊事件造成多人死傷，隨後有人在Threads上PO文恐嚇，稱高雄車站就是下個目標。對此，高雄市長陳其邁今天上午前往高雄車站巡視治安並表示，市府已經掌握了多個IP，並全力追查相關嫌疑人。

昨晚發生北捷恐攻事件後，Threads上有網友發文自稱是北捷恐攻嫌犯張文兄弟，並威脅稱下個目標是「高雄車站」。對此，市長陳其邁表示，高雄市警察局已經已掌握6個可疑IP，其中包括來自境外的IP，警方將繼續追查，力求盡快將相關嫌疑人繩之以法。

陳其邁強調，警方已經加強了高雄各大交通樞紐的警戒，並在高雄車站增加了34名警力，確保人潮密集區域的安全。高雄市警局在第一時間也增派了234名警力，並加強與台鐵、高鐵及捷運公司的聯防合作。

此外，陳其邁指出，為確保市民安全，市政府已指示相關單位加強場站的監視器設置與監控密度，並進行實地巡查。對於即將到來的大型活動，尤其是高雄聖誕節系列活動等，市府將全面提升維安工作，包括增加警力部署與巡查密度，確保市民的安全。

針對網絡上流傳的恐嚇言論，陳其邁表示，雖然在小港區發現了與此次事件無關的訊號彈事件，但警方仍依照社會秩序維護法處理並移送法辦，市府將持續與警政署及國安單位密切合作，確保公共安全，防範任何可能的威脅。

