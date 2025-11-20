網友恐嚇「在鄭麗文住家放炸彈」 國民黨：譴責任何引起社會恐慌的言論

記者詹宜庭／台北報導

一名網友說要在國民黨主席鄭麗文住家放炸彈，國民黨發聲譴責。（資料圖／記者鄭孟晃攝影）

台北市刑警大隊昨日接獲報案，社群平台上有網友發佈恐嚇訊息，揚言將在全台超過20所高中、大學校園放置炸彈，更稱「要把所有舔共白藍狗學生殺光」，甚至說要在國民黨主席鄭麗文住家放炸彈，並捅死中華統一促進黨總裁張安樂。對此，國民黨回應，譴責任何涉及校園安全、人身安全或引起社會恐慌的言論，感謝相關單位蒐證並移交警方偵辦，確保相關人員與校園安全，也盼望大家共同守護理性的公共空間。

台北市刑大表示，該名男網友是在昨天傍晚5時許留言「我要去學校放炸彈」等字句，並詳列台大、政大、台科大、北科大、建中、成功高中等學校名稱。不僅如此，該名男網友還在社群平台上發文，內容提及「我要殺光舔共白藍狗學生，白狼張安樂會被我捅死，國民黨主席鄭麗文住家會被放炸彈」等字句，因此警方獲報後不敢大意，隨即組成專案小組追查，由於該社群平台設於境外，科偵隊正在積極調取相關網址資料，藉以釐清發文者的身分及動機。

廣告 廣告

對此，國民黨回應，譴責任何涉及校園安全、人身安全或引起社會恐慌的言論，感謝相關單位蒐證並移交警方偵辦，確保相關人員與校園安全，也盼望大家共同守護理性的公共空間。

更多三立新聞網報導

連發3篇文！不只20所學府遭恐嚇 國民黨主席鄭麗文也是目標

鄭麗文出席抗日講座喊「國共和解」！王定宇：削弱國防者應被民主淘汰

2026藍白合有「棘手問題」？前藍委揭黃國昌恐球員兼裁判

鄭黃會！吳思瑤16字嗆藍白「睜眼說瞎話」：淪為批鬥執政黨大會

