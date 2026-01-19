網友惡咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅親赴警局提告：身為母親無法視若無睹

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人愛雅自2022年與圈外男友「萬先生」結婚後，去年8月公布懷孕喜訊，至今已懷孕8個月。近日，愛雅卻收到網友的惡意留言「祝你流產一屍兩命」，讓她嚇得決定報警，並在限時動態貼出公開案件的受理單。

愛雅在限時動態中貼出一張以妨害名譽罪提告的案件受理單，並公開表示：「出道至今，對於網路上的謾罵與評論，我始終以平常心面對，也從未動念以司法方式回應。」然而此次的惡意言論，卻指向一個尚未來到這個世界的生命，愛雅指出，她感受到被威脅、被詛咒感受到被威脅。

愛雅也接著表示，「我身為母親，無法也不該視若無睹。」即使不—定找得到對方，愛雅仍選擇挺身而出保護自己的孩子，也守住應有的界線。她最後也向一直以來關心她的粉絲們喊話：「謝謝所有關心我的你們，請放心。」強調自己一切安好。

