網友感嘆40歲難尋「靈魂伴侶」 竟釣出野生小禎放閃：我就碰到了！

41歲女星小禎（左）和小7歲的廚師男友Alan（右）大放閃。翻攝IG@karenhu1984

41歲女星小禎（胡盈禎）自2020年結束與前夫李進良的13年婚姻後，感情生活一直是外界關注焦點，恢復單身5年的她，去年公開認愛小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），兩人愛得高調又穩定，還在生日時大方公開甜蜜激吻照，上個月更被捕捉到連袂現身王心凌演唱會，濃情蜜意藏不住，今（10日）小禎更被發現在Threads上偷放閃。

暖心回應網友感嘆 小禎親證「靈魂契合」是真的

有網友在社群平台Threads上感嘆，認為自己超過40歲還妄想找到具備「生理性喜歡、靈魂契合、幽默且有邊界感」的另一半是種瘋狂，沒想到這番言論釣出小禎本人親自回覆，她以自身經歷暖心打氣直呼：「不會啊！我就碰到了。」並附上充滿愛心的表情符號，短短一句話閃瞎眾人。

小禎回應網友大放閃。翻攝threads

爸爸胡瓜、前夫李進良曾發聲 齊獻祝福大讚男方

事實上，這段戀情曝光後，小禎身邊至親好友紛紛送上祝福，爸爸胡瓜當時透露已經與Alan見過面吃飯，稱讚男方個性很乖、雖然話不多但給人感覺穩重。前夫李進良則展現大方氣度，笑稱小禎曾興奮分享「她已是別人的了」，並幽默表示早已預料到保養如花的女孩終會迎來幸福。

熱戀半年互動超甜 女兒與Alan相處融洽

小禎與Alan交往至今已超過半年，除了獲得長輩認可，小禎的女兒與Alan也相處得十分融洽，兩人經常鬥嘴、相愛相殺的有趣互動，讓夾在中間的小禎常被逗得開懷大笑，雖然目前小禎表示尚未想到再婚那一步，只想好好呵護這段得來不易的關係，但字裡行間流露出的粉紅泡泡，已讓網友感受到她滿滿的幸福感。



