網友抓包選舉小物「覆蓋黃國昌」 周曉芸：避免浪費

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有網友發現周曉芸發送的濕紙巾，將黃國昌圖樣以貼紙覆蓋。（翻攝自周曉芸臉書）

民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，先前因空降參選三重、蘆洲議員，引發黨內部分人士不滿，甚至退黨，之後歷經初選失利，獲徵召投入桃園市龜山區議員選戰。近日有網友發現，周曉芸發放的競選濕紙巾是舊選舉物資再利用，還將原有的黃國昌圖樣用貼紙覆蓋。對此，周曉芸今（12日）回應，此舉是為友善環境、避免浪費，並感謝網友幫忙宣傳。

周曉芸在初選失利後空降參選桃園市龜山選區，引來退黨潮，近日又因競選小物在網路引發討論。有網友在Threads發文指出，周曉芸發送的濕紙巾外包裝貼有新貼紙，但撕開後發現底下竟是過去與黃國昌聯合服務處製作的舊選舉物資，且黃國昌的圖樣被覆蓋，原PO調侃：「周曉芸其實也是蠻聰明的，還知道要把黃國昌貼掉才有票。」

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對此，周曉芸今日發文回應，原本想留言感謝網友支持，卻發現自己遭限制無法留言。她解釋，由於剛被徵召投入選戰不久，因此決定先將尚未使用完畢的選舉物資重新利用，認為這是友善環境、避免浪費的做法。

周曉芸表示，新的文宣品目前已在製作當中，並感謝網友替她宣傳，並以幽默口吻稱：「不知道你覺得這個濕紙巾好用嗎？有建議都歡迎告訴我，再次感謝。」

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