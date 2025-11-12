網友投訴遭客服備註「白痴客人」 klook：將研擬懲處員工

有網友投訴，透過旅遊預定平台klook購買行程，卻因過程發生問題要求退費，但客服電子郵件竟備註他為「白癡客人」。（翻攝自Klook官網）

有網友投訴，透過旅遊預定平台klook購買行程，卻因為過程發生問題要求退費，但客服電子郵件竟備註他為「白痴客人」，讓他不能接受在社群媒體直接曝光郵件的截圖。對此，klook回應，經查是客服同事訓練與管理不足造成，將研擬懲處員工。

有網友於Threads貼出電子郵件截圖，感慨「klook的客服信箱回覆，竟然這樣污辱人，對klook真的很失望！竟然被標記是白癡客人…」截圖可見，klook在回信中疑似竟將該名網友標記為「白癡客人」。

廣告 廣告

只見klook客服在回信中表示，經確認該名網友已實際參與該一日行活動，對於網友提出的集合時間問題，供應商說明當時導言的說詞，klook經過多次與供應商爭取消但仍無法獲得同意，故請該網友理解。

對此，klook於該篇貼文下留言回應，「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉！我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。」

klook在該篇貼文留言。（翻攝自Threads）

klook表示，「已啟動內部調查並討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。」希望能與該名網友親自說明與討論，並提供等值新台幣1萬元的Klook幣以表歉意，「我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。

其他人則表示，「你敢秀出你的問題嗎」「我比較想知道，參加了行程卻要求退費的整個完整經過，是不是同被標註的意思一樣？」「想看前後文瞭解為什麼被罵白痴客人」「罵人不對，但很好奇你做了什麼哈哈哈；看起來好像是已經確實參與活動，卻要退款嗎？」「我猜是遲到或是其他原因導致被導遊放生了」。

廣告 廣告

「怎麼有人一直要樓主發他做了什麼，罵客人白癡就是錯了」「不太懂某些留言，不管怎樣回信罵人白癡就是不對（除非原po在溝通過程也有攻擊性的詞彙），不然不太理解還要原po公開事情全貌才要同理被罵白癡這件事」「客路的客服素質真的都很差，真人客服也搞得跟AI一樣」。

更多鏡週刊報導

基本的禮貌呢？首爾景福宮驚爆疑中國客當眾便溺 南韓人全怒了

西門町伴手禮店疑坑殺觀光客 網友：小泡芙1盒要220？

不畏中共威脅全球追捕 沈伯洋現身柏林：勇敢台灣人不退縮