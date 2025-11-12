網友投訴遭客服備註「白痴客人」 klook：將研擬懲處員工
有網友投訴，透過旅遊預定平台klook購買行程，卻因為過程發生問題要求退費，但客服電子郵件竟備註他為「白痴客人」，讓他不能接受在社群媒體直接曝光郵件的截圖。對此，klook回應，經查是客服同事訓練與管理不足造成，將研擬懲處員工。
有網友於Threads貼出電子郵件截圖，感慨「klook的客服信箱回覆，竟然這樣污辱人，對klook真的很失望！竟然被標記是白癡客人…」截圖可見，klook在回信中疑似竟將該名網友標記為「白癡客人」。
只見klook客服在回信中表示，經確認該名網友已實際參與該一日行活動，對於網友提出的集合時間問題，供應商說明當時導言的說詞，klook經過多次與供應商爭取消但仍無法獲得同意，故請該網友理解。
對此，klook於該篇貼文下留言回應，「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉！我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。」
klook表示，「已啟動內部調查並討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。」希望能與該名網友親自說明與討論，並提供等值新台幣1萬元的Klook幣以表歉意，「我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。
其他人則表示，「你敢秀出你的問題嗎」「我比較想知道，參加了行程卻要求退費的整個完整經過，是不是同被標註的意思一樣？」「想看前後文瞭解為什麼被罵白痴客人」「罵人不對，但很好奇你做了什麼哈哈哈；看起來好像是已經確實參與活動，卻要退款嗎？」「我猜是遲到或是其他原因導致被導遊放生了」。
「怎麼有人一直要樓主發他做了什麼，罵客人白癡就是錯了」「不太懂某些留言，不管怎樣回信罵人白癡就是不對（除非原po在溝通過程也有攻擊性的詞彙），不然不太理解還要原po公開事情全貌才要同理被罵白癡這件事」「客路的客服素質真的都很差，真人客服也搞得跟AI一樣」。
更多鏡週刊報導
基本的禮貌呢？首爾景福宮驚爆疑中國客當眾便溺 南韓人全怒了
西門町伴手禮店疑坑殺觀光客 網友：小泡芙1盒要220？
不畏中共威脅全球追捕 沈伯洋現身柏林：勇敢台灣人不退縮
其他人也在看
假衛福部、真詐騙 南投警聯合行員保住民眾百萬積蓄
又見詐騙新手法！南投縣一名民眾日前接獲一封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得一筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新臺幣一百萬元作為保證金。該民信以為真，依照郵件指示前往彰化銀行水里坑分行提領現金，所幸，臨櫃行員通報警方即時保住，差點將辛苦積蓄拱手送給詐騙集團。警方表示，該民眾前往提領現金，臨櫃行員察覺該民神色緊張、言談閃爍，懷疑情況可疑，立即通報警方前來協助。警方趕抵現場關懷詢問時，該民先稱提款係為提供長子購屋所用；惟員警當場撥打電話查證，長子表示毫不知情，經警方耐心勸導與查問，該民終於坦承係收到假冒「衛福部」電子郵件，信中指示須繳交百萬保證金才能獲得補助。警方當場揭穿詐騙伎倆，成功攔阻這起百萬元詐騙案，保住民眾血汗錢。集集警分局提醒，政府機關不會以電子郵件、電 ...台灣新生報 ・ 1 天前
南投衛生局追蹤芬普尼雞蛋 無流入校園營養午餐
【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，該局抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物與規定不符後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對相關違規批次溯源碼為「I47045」產品，已督導...自立晚報 ・ 23 小時前
疾病補助先繳百萬元保證金 南投警聯合銀行員阻詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 又見詐騙新手法！南投縣1名老翁，日前接獲1封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得1筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新台幣100萬元作為保證金。集集警分局表示，老翁信以為真，竟真的依照郵件指示，前往轄內彰化銀行水里坑分行，準備提領現金交給到府收款的專員，差點賠上了辛苦的積蓄。 集集警分局表示，當天銀行櫃檯行員...匯流新聞網 ・ 12 小時前
Klook客服回信嗆「白痴客人」 官方：懲處員工、賠萬元致歉
旅遊行程有問題，不少人會連絡客服反映。一名網友向旅遊預訂平台Klook購買行程，寄電子郵件對行程問題進行投訴，卻看見客服回信時註記他是「白痴客人」，讓他感到被污辱。對此，Klook官方回應是客服同事訓練和管理不足，研議懲處改該員工，也願意提供1萬元賠償。中時新聞網 ・ 7 小時前
蔡英文訪歐積電：晶片增強台灣防禦力
前總統蔡英文訪問歐洲，昨天在德國德勒斯登參訪歐積電，她表示，ＡＩ時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺的...聯合新聞網 ・ 40 分鐘前
以反貪腐為名整肅火箭軍 紐時：習近平無法掌控將領
中國解放軍火箭軍成軍將滿10年，被視為中國國家主席習近平在2049年打造「世界級軍隊」的關鍵力量。「紐約時報」12日專文分析，習近平當前對軍方將領的深層整肅，暴露出解放軍體系內根深柢固的貪腐現象，更動搖了火箭軍這支負責核武力量的核心部隊，也讓外界對中國軍事體系的穩定與戰備能力產生疑問。自由時報 ・ 39 分鐘前
她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀 怒吼：我不是教具
根據大馬華聞媒體《星洲日報》報導，這名女子回憶，當時正值產痛高峰，自己處於身體極度不適、儀容未整且私密部位外露的情況，卻見數名醫學生依序走入產房，圍在病床四周。有的凝視觀察，有的忙著發問，還有人邊看邊記錄筆記，場面令她極度焦躁不安。「那種感覺不是羞恥，是...CTWANT ・ 9 小時前
出國前先分手？她逛免稅店他看飛機 「機場分手術」拯救旅行感情危機
根據《今日印度》（India Today）等外媒報導，奧利佛在《泰晤士報》（The Times）撰文分享，自己與未婚妻每次準備搭機出國，總因對機場節奏與習慣不同而爭執不斷。他偏好提早安頓，坐在窗邊觀察飛機起降；她則喜歡悠哉逛免稅店，甚至在登機口前仍閒晃。為了解決這個問題，兩...CTWANT ・ 9 小時前
15萬顆毒蛋只追回近3萬顆 研判飼主在雞隻直接用藥
國內爆發芬普尼雞蛋事件，彰化縣文雅畜牧場複檢結果昨出爐，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物再驗出芬普尼，研判飼主直接用藥在雞隻身上。...聯合新聞網 ・ 36 分鐘前
要出來選了嗎？陳傑憲新書發表「截圖大歪樓」 球迷：我一定投你！
體育中心/綜合報導統一獅球星陳傑憲發行新書《突破極限的信念》，除了著作內容吸引球迷，他在新書發表會上一張在講台上發言的截圖氣勢十足，讓網友不禁發文，「明明是新書發表，這架勢卻像台灣隊長陳傑憲的政見發表會。」FTV Sports ・ 12 小時前
買日本1日遊遭客服罵「白痴客人」 Klook賠萬元道歉：懲處或辭退員工
近日有網友發文投訴自己使用Klook購買一日遊行程，由於行程中的部分問題，因此寄電子郵件與Klook客服溝通，不料卻被稱是「白痴客人」，讓他氣炸直接將電子郵件截圖PO上網。對此，Klook官方表示，「已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」，並給出價值1萬元的相關賠償。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 19 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前