網友抱怨「常有尋芳客按錯門鈴」！台南警破獲外籍女「一樓一鳳」

[Newtalk新聞] 台南善化警分局日前網路巡邏發現社群「Threads」網友留言，黃昏市場某巷弄出入人員複雜，疑似有外籍女賣淫，更有尋芳客誤按民眾住家門鈴，善化警方與移民署台南專勤隊組成專案小組，昨日當場查獲1名嫖客及4名年約20歲至38歲的外籍女子。

善化警分局與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證偵辦，發現台南善化黃昏市場附近民宅時有不明男子及外籍女子出沒，昨日持台南地方法院核發搜索票屋內查緝，當場查獲蘇姓嫖客及在場4名年約20至38歲的泰籍女子，還查扣女僕裝及相關違法證物。

從事性交易的4名外籍女子，分別持觀光簽證非法打工並逾期居留，警方將5人依違反社會秩序維護法裁處，並將4名外籍女子移交移民署台南專勤隊收容，後續將依規定遣返。警方指出，該起賣淫事件犯案地點隱身在社區透天民宅內，每次交易2000元或3000元不等。

善化警分局指出，色情性交易敗壞社會善良風俗，且影響住戶居住品質，警方將會加強網路巡邏及結合社區警政工作，掃蕩非法色情犯罪，也呼籲民眾，若在居住環境周遭發現可疑人事物，立即向警察機關通報或撥打110報案，一同守護家園居住安全。

